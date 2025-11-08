Boca vs. River: hora, formaciones y lo que está en juego en La Bombonera

WGTDGSIKGZE5LHDCWQ3QB6RS5A

River, con Gallardo ratificado y la obligación de ganar

River atraviesa días convulsionados. Tras la derrota ante Gimnasia por 1-0 en el Monumental, los hinchas expresaron su malestar con un duro “que se vayan todos”. Sin embargo, el flamante presidente Stefano Di Carlo decidió respaldar a Marcelo Gallardo, renovando su contrato hasta diciembre de 2026.

El plantel respondió al respaldo con un fuerte apoyo al DT. “Estamos todos con el técnico”, aseguró Juan Fernando Quintero en conferencia de prensa. El equipo millonario, tercero en la tabla anual, necesita ganar para acortar la distancia con Boca a un punto y mantener vivas sus chances de ingresar a la próxima Libertadores. En el Clausura, se ubica sexto en la Zona B con 21 unidades.

Gallardo mantiene el misterio sobre el esquema, aunque se analiza una línea de tres defensores y el retorno de Gonzalo Montiel, que se recupera de un esguince. En la delantera, esperan por Sebastián Driussi, en duda por una sobrecarga muscular. Si no llega, ingresará el juvenil Santiago Lencina.

Posible formación de Boca:

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

DT: Claudio Úbeda.

Posible formación de River:

Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi o Santiago Lencina y Maximiliano Salas.

DT: Marcelo Gallardo.

Todo lo que tenés que saber del Superclásico