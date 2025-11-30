Franco Colapinto habló tras el GP de Qatar: el duro análisis de la carrera

El piloto argentino viene de varias carreras difíciles y él mismo admitió que se encuentra atravesando “el tramo más duro del año”. Sin embargo, aseguró que intentará cerrarlo de la mejor manera en la última fecha.

franco-colapinto_862x485 (1)

La ironía de Colapinto: “Lo positivo es que queda una sola”

Cuando uno de los periodistas le recordó que solo resta una carrera antes del final del campeonato, Colapinto sorprendió con una respuesta cargada de ironía.

“Lo positivo es que queda una sola y ya a despedirse”, lanzó entre risas nerviosas. Inmediatamente, agregó: “Ojalá que ya termine, queda poco, así que un último esfuerzo con el equipo, con la fábrica y a cerrar bien el año”.

El piloto explicó que el desgaste mental y físico fue grande y que, tras un calendario exigente, la llegada del cierre representa un alivio. “Fue un año muy intenso y esta última parte se hizo muy cuesta arriba”, reconoció en privado.

Crítica al circuito y una reflexión contundente

Ya más relajado, Colapinto retomó el análisis técnico de su carrera y fue sincero respecto al desafío que representó el circuito de Lusail.

“Fue una carrera dura, es un circuito en el que no hay paredes, pero no permite error, porque está esa grava de mie..., esa grava que no te deja nada”, disparó sin filtros, dejando en claro que la pista no estuvo entre sus favoritas.

Además, destacó que las características del trazado lo hicieron sentir incómodo desde el inicio del fin de semana: “Curvas muy rápidas, divertidas para manejar, pero por otro lado muy difícil de seguir, difícil de pasar. Hubo dos paradas que hicieron una carrera muy monótona y que no dio nada de oportunidades”.

Finalmente, cerró con una línea clara: “Esta pista no me cayó muy bien, no me sentí bien en todo el fin de semana, ojalá que vengan mejores”.

colapinto_alpine11

En el entorno del equipo reconocen que hay preocupación por la caída de rendimiento en las últimas competencias, especialmente en circuitos donde el auto debería haber sido más competitivo. Alpine trabaja en un paquete de ajustes para Abu Dhabi, aunque nadie espera milagros.

Colapinto, por su parte, se mantiene enfocado en terminar el año con una actuación sólida que le permita recuperar confianza:

“Hay que pensar en Abu Dhabi, entender lo que pasó y volver más fuertes”.