Franco Colapinto habló tras el GP de Qatar: el duro análisis de la carrera
El piloto argentino terminó 14° en el GP de Qatar y reveló la manera en la que atraviesa su fin de temporada en la Fórmula 1.
Franco Colapinto no ocultó su frustración tras finalizar 14° en el Gran Premio de Qatar, una carrera que lo dejó con un sabor amargo y que volvió a evidenciar el cierre de temporada más complejo desde su llegada a la Fórmula 1. El piloto de Alpine fue tajante al analizar su desempeño y mostró una autocrítica profunda tanto por su ritmo como por la falta de sensaciones con el auto durante todo el fin de semana.
“Fue una carrera larga, sin mucho ritmo. No había mucho a pesar de los cambios que hicimos: no encuentro el ritmo y es duro. Creo que hay que tratar de entender un poquito más todo después del fin de semana e intentar mejorar, pero fue un día difícil", expresó el joven de Pilar, visiblemente decepcionado.
Un fin de semana cuesta arriba
Colapinto reconoció que nunca terminó de sentirse cómodo en el trazado de Lusail. La falta de confianza, sumada a un auto que no respondió como esperaba, complicaron sus posibilidades desde las prácticas hasta el cierre.
“Hoy y ayer fue duro. Ayer no manejé bien, hoy creo que en general mejor. Es un circuito que necesitás meter velocidad y creo que no encontré nada del set up, no encontré lo que quería. Todo el fin de semana costó”, explicó.
El piloto argentino viene de varias carreras difíciles y él mismo admitió que se encuentra atravesando “el tramo más duro del año”. Sin embargo, aseguró que intentará cerrarlo de la mejor manera en la última fecha.
La ironía de Colapinto: “Lo positivo es que queda una sola”
Cuando uno de los periodistas le recordó que solo resta una carrera antes del final del campeonato, Colapinto sorprendió con una respuesta cargada de ironía.
“Lo positivo es que queda una sola y ya a despedirse”, lanzó entre risas nerviosas. Inmediatamente, agregó: “Ojalá que ya termine, queda poco, así que un último esfuerzo con el equipo, con la fábrica y a cerrar bien el año”.
El piloto explicó que el desgaste mental y físico fue grande y que, tras un calendario exigente, la llegada del cierre representa un alivio. “Fue un año muy intenso y esta última parte se hizo muy cuesta arriba”, reconoció en privado.
Crítica al circuito y una reflexión contundente
Ya más relajado, Colapinto retomó el análisis técnico de su carrera y fue sincero respecto al desafío que representó el circuito de Lusail.
“Fue una carrera dura, es un circuito en el que no hay paredes, pero no permite error, porque está esa grava de mie..., esa grava que no te deja nada”, disparó sin filtros, dejando en claro que la pista no estuvo entre sus favoritas.
Además, destacó que las características del trazado lo hicieron sentir incómodo desde el inicio del fin de semana: “Curvas muy rápidas, divertidas para manejar, pero por otro lado muy difícil de seguir, difícil de pasar. Hubo dos paradas que hicieron una carrera muy monótona y que no dio nada de oportunidades”.
Finalmente, cerró con una línea clara: “Esta pista no me cayó muy bien, no me sentí bien en todo el fin de semana, ojalá que vengan mejores”.
En el entorno del equipo reconocen que hay preocupación por la caída de rendimiento en las últimas competencias, especialmente en circuitos donde el auto debería haber sido más competitivo. Alpine trabaja en un paquete de ajustes para Abu Dhabi, aunque nadie espera milagros.
Colapinto, por su parte, se mantiene enfocado en terminar el año con una actuación sólida que le permita recuperar confianza:
“Hay que pensar en Abu Dhabi, entender lo que pasó y volver más fuertes”.