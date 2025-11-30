Ángel de Brito compartió detalles de la internación de José Alperovich y las fotos de Marianela Mirra desde la clínica

Por último, cerró con una frase que generó repercusión: "Fue internado en el Hospital Italiano, porque Alperovich es amigo del vice director".

Las nuevas fotos del casamiento de Marianela Mirra y José Alperovich con particulares detalles

En medio de múltiples rumores que circularon hasta último momento, finalmente este jueves se concretó la boda de Marianela Mirra y José Alperovich, quienes llevan más de veinte años de relación.

La pareja había oficializado su vínculo en abril de 2025 y resolvieron dar el paso de casarse ese mismo jueves, pronunciando el "sí" en el departamento de Puerto Madero donde residen juntos.

El exmandatario tucumano permanece en esa propiedad cumpliendo la condena de 16 años de prisión por el abuso sexual reiterado de su sobrina, sentencia dictada en junio de 2024.

En las horas previas se había difundido la versión de que unas veinte personas del entorno íntimo de la pareja habían sido convocadas para participar del festejo con servicio de catering, aunque esa información fue desmentida por la propia ex Gran Hermano.

Durante una conversación con Pamela David en el programa Desayuno Americano (América TV), Marianela Mirra aclaró: "No hay mucho para decir: este casamiento está previsto hace tiempo, no hay nada extraño respecto al catering y la ostentación de la que hablan nos perjudica muchísimo. La verdad es un gusto que quisimos darnos: coronar este amor de tanto tiempo. Solo con los testigos requeridos y nunca hubo nada más".

El complejo donde Alperovich cumple su condena ofrece instalaciones de lujo, entre ellas piscina climatizada, spa, gimnasio, microcine, salón de usos múltiples y seguridad privada permanente.

PrimiciasYa comparte las imágenes del departamento en Puerto Madero donde la pareja llevó adelante la ceremonia de manera reservada, acompañados únicamente por un pequeño grupo de allegados, en medio de un gran revuelo mediático.

