Ángel de Brito compartió detalles de la internación de José Alperovich y las fotos de Marianela Mirra desde la clínica

En las últimas horas se conoció que José Alperovich fue internado y sometido a una cirugía de urgencia en el Hospital Italiano, a raíz de una molestia gastrointestinal.
José Alperovich fue internado de urgencia por una complicación intestinal y Ángel de Brito mostró las fotos de su flamante esposa, Marianela Mirra, desde el centro médico.
El conductor Ángel de Brito compartió en sus redes sociales imágenes de Marianela Mirra acompañando a su esposo en el centro médico. Sobre una de las fotos de la ex Gran Hermano, que le envió una seguidora, se leía: "Ángel, Marianela Mirra, en el cuarto piso del Hospital Italiano".
Más tarde, el periodista subió otra imagen y escribió: "El exgobernador de Tucumán, con una condena por nueve abusos sexuales, fue internado para una operación intestinal, y acompañado por su flamante esposa".
De Brito también agregó: "Al ser un preso domiciliario, cada movimiento debe ser volcado en la causa, para que la víctima tome conocimiento. Esto no ocurrió aún".
Por último, cerró con una frase que generó repercusión: "Fue internado en el Hospital Italiano, porque Alperovich es amigo del vice director".
En medio de múltiples rumores que circularon hasta último momento, finalmente este jueves se concretó la boda de Marianela Mirra y José Alperovich, quienes llevan más de veinte años de relación.
La pareja había oficializado su vínculo en abril de 2025 y resolvieron dar el paso de casarse ese mismo jueves, pronunciando el "sí" en el departamento de Puerto Madero donde residen juntos.
El exmandatario tucumano permanece en esa propiedad cumpliendo la condena de 16 años de prisión por el abuso sexual reiterado de su sobrina, sentencia dictada en junio de 2024.
En las horas previas se había difundido la versión de que unas veinte personas del entorno íntimo de la pareja habían sido convocadas para participar del festejo con servicio de catering, aunque esa información fue desmentida por la propia ex Gran Hermano.
Durante una conversación con Pamela David en el programa Desayuno Americano (América TV), Marianela Mirra aclaró: "No hay mucho para decir: este casamiento está previsto hace tiempo, no hay nada extraño respecto al catering y la ostentación de la que hablan nos perjudica muchísimo. La verdad es un gusto que quisimos darnos: coronar este amor de tanto tiempo. Solo con los testigos requeridos y nunca hubo nada más".
El complejo donde Alperovich cumple su condena ofrece instalaciones de lujo, entre ellas piscina climatizada, spa, gimnasio, microcine, salón de usos múltiples y seguridad privada permanente.
PrimiciasYa comparte las imágenes del departamento en Puerto Madero donde la pareja llevó adelante la ceremonia de manera reservada, acompañados únicamente por un pequeño grupo de allegados, en medio de un gran revuelo mediático.
