La penúltima cita del campeonato mundial de Fórmula 1 llega este fin de semana con el Gran Premio de Qatar en el circuito de Lusail, donde el argentino Franco Colapinto volverá a ser protagonista en una temporada de enorme exposición internacional.
El piloto argentino de Alpine afrontará la penúltima fecha del Mundial de Fórmula 1 desde boxes, luego de que el equipo modificara la puesta a punto del auto tras la clasificación. Colapinto reconoció errores en la qualy y buscará recuperar posiciones en Lusail.
Colapinto en Qatar: mala qualy, cambios en el auto y salida desde boxes
La penúltima cita del campeonato mundial de Fórmula 1 llega este fin de semana con el Gran Premio de Qatar en el circuito de Lusail, donde el argentino Franco Colapinto volverá a ser protagonista en una temporada de enorme exposición internacional.
Sin embargo, no lo hará en las condiciones ideales: Alpine confirmó que el joven de 22 años largará desde el Pit Lane, decisión tomada luego de realizar cambios en la configuración del auto durante el parque cerrado posterior a la clasificación.
La modificación viola el reglamento deportivo de la categoría para autos parc fermè, por lo que el piloto queda automáticamente obligado a iniciar la carrera desde boxes.
Colapinto no tuvo un sábado sencillo y lo dejó claro en sus declaraciones a ESPN, donde fue especialmente crítico consigo mismo:
“Manejé mal toda la qualy. No estuve bien, no estuve fino. Me fui afuera dos veces en las dos primeras vueltas y en la última… tampoco fue muy buena. Triste, porque creo que fue todo mío. No manejé bien y no me sentí bien. No cerré una buena vuelta. No fue una buena qualy”.
El oriundo de Pilar explicó que nunca encontró ritmo en la pista qatarí y que esa sensación de falta de armonía con el auto fue decisiva.
Pese a ello, desde el equipo decidieron realizar cambios que, según Alpine, podrán mejorar su rendimiento para la carrera.
Horas después de la clasificación, Alpine comunicó que había efectuado modificaciones en la puesta a punto del monoplaza de Colapinto.
El equipo informó que los cambios fueron necesarios para “optimizar el balance del auto para las condiciones de carrera”, pero al tocar elementos que están congelados desde el momento en que empieza el régimen de parque cerrado, la sanción es inmediata: salida desde boxes.
Este tipo de decisión suele adoptarse cuando el equipo considera que el beneficio potencial durante la carrera es mayor que el perjuicio de no ocupar la posición de largada original.
La carrera del domingo en el circuito de Lusail, correspondiente a la 23° y penúltima fecha del campeonato 2025, se disputará en horarios atípicos para Argentina debido al huso horario del Medio Oriente.
Carrera – Domingo: 14.00 (hora de Qatar) / 08.00 de Argentina
Duración estimada: 57 vueltas o 120 minutos.
Si querés, te armo también tabla con horarios para Latinoamérica.
En Argentina, el Gran Premio de Qatar se podrá ver por:
ESPN
Star+ (streaming)
A pesar de la mala clasificación, Colapinto suele destacarse en ritmo de carrera y en la gestión de neumáticos, dos factores importantes en Lusail, un circuito exigente en curva rápida y temperatura de pista.
Desde el Pit Lane, el objetivo será:
Evitar incidentes en la primera vuelta
Apostar a una estrategia alternativa
Recuperar posiciones con vueltas limpias
Aprovechar posibles Safety Cars
Con aire limpio y un auto más equilibrado tras los cambios, Alpine confía en que el argentino pueda remontar y cerrar una actuación sólida antes de la última fecha del año.