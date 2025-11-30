Colapinto en Qatar: mala qualy, cambios en el auto y salida desde boxes

“Manejé mal toda la qualy. No estuve bien, no estuve fino. Me fui afuera dos veces en las dos primeras vueltas y en la última… tampoco fue muy buena. Triste, porque creo que fue todo mío. No manejé bien y no me sentí bien. No cerré una buena vuelta. No fue una buena qualy”.

El oriundo de Pilar explicó que nunca encontró ritmo en la pista qatarí y que esa sensación de falta de armonía con el auto fue decisiva.

Pese a ello, desde el equipo decidieron realizar cambios que, según Alpine, podrán mejorar su rendimiento para la carrera.

Por qué Alpine decidió largar desde el Pit Lane

Horas después de la clasificación, Alpine comunicó que había efectuado modificaciones en la puesta a punto del monoplaza de Colapinto.

El equipo informó que los cambios fueron necesarios para “optimizar el balance del auto para las condiciones de carrera”, pero al tocar elementos que están congelados desde el momento en que empieza el régimen de parque cerrado, la sanción es inmediata: salida desde boxes.

Este tipo de decisión suele adoptarse cuando el equipo considera que el beneficio potencial durante la carrera es mayor que el perjuicio de no ocupar la posición de largada original.

colapinto_alpine11

Horarios del Gran Premio de Qatar

La carrera del domingo en el circuito de Lusail, correspondiente a la 23° y penúltima fecha del campeonato 2025, se disputará en horarios atípicos para Argentina debido al huso horario del Medio Oriente.

Carrera – Domingo: 14.00 (hora de Qatar) / 08.00 de Argentina

Duración estimada: 57 vueltas o 120 minutos.

Cómo ver la carrera

En Argentina, el Gran Premio de Qatar se podrá ver por:

ESPN

Star+ (streaming)

Qué se espera de Colapinto en carrera

A pesar de la mala clasificación, Colapinto suele destacarse en ritmo de carrera y en la gestión de neumáticos, dos factores importantes en Lusail, un circuito exigente en curva rápida y temperatura de pista.

Desde el Pit Lane, el objetivo será:

Evitar incidentes en la primera vuelta

Apostar a una estrategia alternativa

Recuperar posiciones con vueltas limpias

Aprovechar posibles Safety Cars

Con aire limpio y un auto más equilibrado tras los cambios, Alpine confía en que el argentino pueda remontar y cerrar una actuación sólida antes de la última fecha del año.