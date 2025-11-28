En vivo Radio La Red
FÓRMULA 1

El duro inicio de Colapinto en Qatar: qué pasó en la única práctica del fin de semana

En un fin de semana Sprint con poco margen para errores, Franco Colapinto tuvo un arranque adverso en Qatar. Los detalles.

El fin de semana del Gran Premio de Qatar comenzó cuesta arriba para Franco Colapinto. En una fecha con formato Sprint —donde solo hay una práctica libre antes de la clasificación del viernes— el argentino no pudo aprovechar la sesión y quedó último (20°) tras una salida de pista que lo obligó a abandonar la tanda antes de tiempo. Cada minuto en pista es decisivo y, esta vez, Alpine perdió una oportunidad clave de probar el auto.

image

Colapinto marcó un tiempo de 1:23.529 con neumáticos duros, y cuando salió a pista con la goma blanda para preparar el simulacro de clasificación, se despistó y debió abortar la vuelta. Desde Alpine le informaron que el auto había sufrido daños y no pudo completar ninguna vuelta rápida. Su compañero Pierre Gasly terminó 18°, con un mejor registro de 1:22.424.

Arriba, McLaren dominó la actividad inicial: Oscar Piastri fue el más rápido con 1:20.929, seguido por Lando Norris con 1:20.982. Fernando Alonso sorprendió al meterse tercero con el Aston Martin, mientras que Max Verstappen, uno de los candidatos al título, cerró la sesión en el sexto lugar con 1:21.504.

Cómo llega la Fórmula 1 al GP de Qatar

El Gran Premio de Qatar es la penúltima fecha del calendario 2025 y llega con una lucha por el campeonato más cerrada que nunca. Lando Norris lidera la tabla, perseguido muy de cerca por su compañero Oscar Piastri y por Max Verstappen. Si el británico logra sumar dos puntos más que ambos a lo largo de este fin de semana, se consagrará campeón.

La actividad continúa este viernes con la clasificación para la carrera Sprint del sábado, que entregará puntos clave para la definición del Mundial. La Sprint se disputará a las 11:00 (hora de Argentina), mientras que la carrera principal se correrá el domingo desde las 13:00.

Cómo es el Circuito Internacional de Lusail

Lusail es uno de los trazados más particulares del calendario. Construido inicialmente para albergar al Moto GP en 2004, recibió a la Fórmula 1 por primera vez en 2021 y firmó un contrato para mantenerse en el calendario hasta 2033. Es un circuito rápido, de curvas medias y altas, donde el desgaste de neumáticos y la gestión del ritmo suelen ser decisivos.

Datos del trazado:

  • Longitud: 5.419 km

  • Vueltas: 57

  • Distancia total de carrera: 308.611 km

  • Récord de vuelta: 1:22.384 (Lando Norris en 2024)

Qué significa este resultado para Colapinto

El 20° puesto en la única práctica libre no define el resto del fin de semana, pero le presenta un desafío extra: sin haber completado una vuelta rápida con neumáticos blandos, Colapinto llega a la clasificación con menos referencias que el resto de los pilotos. Con un Sprint que otorga puntos y una pelea por el Mundial al rojo vivo, cada centésima importa.

El argentino tendrá la chance de revertir la situación en la clasificación del viernes. Para Alpine, la prioridad será reparar los daños y recuperar la confianza de cara a un fin de semana que promete ser exigente desde lo técnico y lo emocional.

