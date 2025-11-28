El duro inicio de Colapinto en Qatar: qué pasó en la única práctica del fin de semana

La actividad continúa este viernes con la clasificación para la carrera Sprint del sábado, que entregará puntos clave para la definición del Mundial. La Sprint se disputará a las 11:00 (hora de Argentina), mientras que la carrera principal se correrá el domingo desde las 13:00.

Cómo es el Circuito Internacional de Lusail

Lusail es uno de los trazados más particulares del calendario. Construido inicialmente para albergar al Moto GP en 2004, recibió a la Fórmula 1 por primera vez en 2021 y firmó un contrato para mantenerse en el calendario hasta 2033. Es un circuito rápido, de curvas medias y altas, donde el desgaste de neumáticos y la gestión del ritmo suelen ser decisivos.

Datos del trazado:

Longitud: 5.419 km

Vueltas: 57

Distancia total de carrera: 308.611 km

Récord de vuelta: 1:22.384 (Lando Norris en 2024)

Qué significa este resultado para Colapinto

El 20° puesto en la única práctica libre no define el resto del fin de semana, pero le presenta un desafío extra: sin haber completado una vuelta rápida con neumáticos blandos, Colapinto llega a la clasificación con menos referencias que el resto de los pilotos. Con un Sprint que otorga puntos y una pelea por el Mundial al rojo vivo, cada centésima importa.

El argentino tendrá la chance de revertir la situación en la clasificación del viernes. Para Alpine, la prioridad será reparar los daños y recuperar la confianza de cara a un fin de semana que promete ser exigente desde lo técnico y lo emocional.