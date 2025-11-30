Un joven fue apuñalado cuando salía de la fiesta de egresados de su hermano y el final fue fatal

Sin embargo, la intervención no alcanzó para frenar la violencia. Ya afuera del salón, sobre la vereda, dos hombres retomaron la pelea a golpes de puño. Fue en ese momento cuando uno de ellos extrajo un arma blanca,que testigos describieron como un cuchillo, y atacó directamente a Carabajal, que era hermano de uno de los egresados que participaba de la fiesta.

El joven recibió dos puñaladas en la zona del pecho y cayó al suelo gravemente herido.

cordoba asesinato

De acuerdo con las primeras reconstrucciones del caso, la agresión fue tan rápida como violenta: el atacante aprovechó un momento de descuido en la pelea, sacó el arma y se abalanzó sobre la víctima. Tras herirlo, escapó a bordo de una camioneta, aunque la Policía logró identificarlo por los testimonios aportados y lo detuvo horas más tarde, ya durante la mañana del domingo. El sospechoso es un hombre de 30 años, cuya identidad no fue difundida mientras avanza la investigación.

Carabajal fue trasladado de urgencia al Hospital Ramón Cárcano de Laboulaye. A pesar del rápido operativo y los intentos por reanimarlo, los médicos constataron su muerte apenas llegó al centro de salud debido a la gravedad de las heridas y la pérdida de sangre.

La Fiscalía de Instrucción de Laboulaye tomó intervención inmediata y ordenó una serie de pericias a la Policía Judicial con el objetivo de determinar con precisión cómo se originó la pelea y en qué circunstancias exactas se produjo el ataque fatal. También se relevó la zona, se entrevistó a testigos y se buscan cámaras de seguridad cercanas que puedan aportar más detalles.

Paralelamente, se confirmó que otras personas resultaron heridas durante el enfrentamiento inicial dentro del salón y en la vía pública. No obstante, hasta el momento no se difundió la gravedad de esas lesiones ni si requirieron internación.