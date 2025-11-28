La oscura historia detrás de la denuncia de una hija a su padre: "Él no tenía límites"

el-sospechoso-fue-detenido-en-entre-C2O3KK23BRDLDMMTGN2ERAWK74

Ese mismo año la familia se instaló en Pilar. Allí, contó, comenzaron los ataques. “Primero fueron tocamientos y exhibiciones. A los 15 o 16 años, me empezó a penetrar vaginal y analmente, de hecho a los 16 quedé embarazada de mi hijo más grande, que hoy tiene 15″.

La mujer relató que sospechó que su madre estaba al tanto de lo que ocurría. Recordó que a los 12 años la llevaron a una nutricionista por inconvenientes alimentarios y que la profesional recomendó atención psicológica. “Desde ese momento mi madre dejó de llevarme a la clínica. Ella tomaba mucho y se iba a hacer las compras cuando mi papá volvía de trabajar. Esos momentos eran donde sucedían los abusos”.

En su testimonio describió estrategias desesperadas para frenar los ataques: “Exageraba dolores”. Después del nacimiento de su primer hijo, incluso buscaba refugio en él durante las noches. “Lo hacía llorar para quedarme cuidándolo durante la noche y mi padre no me llamara a su habitación”.

Con la muerte de su madre por cáncer y el inicio de una relación de pareja, la situación se agravó. “Él no tenía límites. No le importaba que le rogara”, manifestó.

Cuando intentó advertirle que iba a denunciarlo, el hombre respondió con amenazas de suicidio. “Tenía mucho miedo de denunciarlo, porque mi padre me amenazaba con matarse, pero también con hacerme algo a mí, por esa misma razón seguí hasta el último tiempo sometiéndome sexualmente a él, pero gracias a la Iglesia tomé fuerzas para hacer la denuncia”, expresó. También contó que temía quedarse sola: “Él tenía cierta estabilidad económica y, por así decirlo, callaba a mis hermanos con cosas materiales”.

Cómo atraparon al agresor

Para dar con el agresor, colaboraron con la fiscal detectives de la División Búsqueda de Prófugos de la PFA. “Los detectives policiales hicieron un análisis de toda la información que la justicia había reunido sobre el prófugo, estableciendo que se encontraría en la ciudad entrerriana de San José. Tras tareas de campo, se observó a un hombre con similares características fisionómicas a las del sospechoso buscado y tras determinar su identidad fue detenido”, indicó la PFA en un comunicado de prensa.

El hombre, de 59 años, quedó a disposición del juez de Garantías de Pilar Nicolás Ceballos, imputado de “abuso sexual agravado” y también se le imputaron los cargos por los abusos sufridos por el hijo mayor de la víctima.

“Cuando la víctima le dijo a su padre que lo iba a denunciar, él se fue de su casa de Pilar. Desapareció. Al obtener todas las pruebas (peritajes y declaraciones testimoniales), el 25 de agosto pasado, la fiscal Semeria pidió la detención del sospechoso, que fue ordenada por el juez Ceballos el 1 de septiembre último”, señalaron fuentes judiciales.

La investigación continuará con estudios de ADN a los dos hijos de la víctima para confirmar que son hijos de su propio abuelo.