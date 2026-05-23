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Franco Colapinto largará desde el puesto 10 el Gran Premio de Canadá

Luego de ser noveno en la Sprint, el argentino mostró un sólido rendimiento en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal para alcanzar la Q3.

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Franco Colapinto tuvo una buena clasificación. (Foto: Reuters)

Franco Colapinto tuvo una buena clasificación. (Foto: Reuters)

Franco Colapinto volvió a destacarse en el Gran Premio de Canadá y confirmó su gran presente en la Fórmula 1. Después de una brillante actuación en la carrera Sprint, el piloto argentino logró meterse en la Q3 y largará décimo este domingo en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

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El corredor de Alpine firmó un tiempo de 1:13.697 en la última tanda clasificatoria y quedó a poco más de un segundo de la pole position, que quedó en manos de George Russell con su Mercedes tras marcar 1:12.578.

Se trata de la quinta vez en la carrera de Colapinto que logra acceder a una Q3 en la máxima categoría del automovilismo. La primera había sido en el GP de Azerbaiyán 2024, cuando aún corría para Williams Racing y sorprendió al mundo en apenas su segunda presentación en la F1.

Después de un complicado inicio de temporada 2025 con Alpine, condicionado por los problemas de rendimiento del monoplaza, el argentino recuperó protagonismo en 2026. Ya había conseguido dos octavos puestos en Miami y ahora volvió a mostrar solidez en Montreal, pese a que apenas pudo girar en la práctica libre por una falla en la unidad de potencia de su A526.

Colqpinto en Canadá
Franco Colapinto tuvo una buena clasificación. (Foto: Reuters)

Franco Colapinto tuvo una buena clasificación. (Foto: Reuters)

En la Sprint del sábado, Colapinto terminó noveno y quedó muy cerca de sumar puntos. Horas más tarde, ratificó su gran nivel con otra clasificación destacada y se posicionó como una de las sorpresas positivas del fin de semana.

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, no logró encontrar el ritmo del auto y finalizó 14°, a más de tres décimas del tiempo del argentino en la Q2.

La carrera principal del GP de Canadá se disputará este domingo desde las 17:00 (hora argentina) y podría estar condicionada por la lluvia. La FIA emitió una alerta meteorológica tras recibir un informe que anticipa más de un 40% de probabilidades de precipitaciones durante la competencia.

F1 Canadá

La pole position quedó para Russell

La pole position quedó para Russell, escoltado por su compañero Andrea Kimi Antonelli. Detrás partirán los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, mientras que Max Verstappen largará sexto con Red Bull.

Con otra actuación destacada, Colapinto sigue consolidándose como una de las grandes revelaciones argentinas en la Fórmula 1 y genera enorme expectativa de cara a la carrera de este domingo en Montreal.

A qué hora es la carrera y cómo ver a Franco Colapinto

  • Domingo 24 de mayo

Carrera principal: 17:00

El Gran Premio de Canadá se podrá ver por la pantalla de Fox Sports y a través de la plataforma de Disney+.

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