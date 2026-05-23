Franco Colapinto largará desde el puesto 10 el Gran Premio de Canadá

Colqpinto en Canadá Franco Colapinto tuvo una buena clasificación. (Foto: Reuters)

En la Sprint del sábado, Colapinto terminó noveno y quedó muy cerca de sumar puntos. Horas más tarde, ratificó su gran nivel con otra clasificación destacada y se posicionó como una de las sorpresas positivas del fin de semana.

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, no logró encontrar el ritmo del auto y finalizó 14°, a más de tres décimas del tiempo del argentino en la Q2.

La carrera principal del GP de Canadá se disputará este domingo desde las 17:00 (hora argentina) y podría estar condicionada por la lluvia. La FIA emitió una alerta meteorológica tras recibir un informe que anticipa más de un 40% de probabilidades de precipitaciones durante la competencia.

F1 Canadá

La pole position quedó para Russell

La pole position quedó para Russell, escoltado por su compañero Andrea Kimi Antonelli. Detrás partirán los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, mientras que Max Verstappen largará sexto con Red Bull.

Con otra actuación destacada, Colapinto sigue consolidándose como una de las grandes revelaciones argentinas en la Fórmula 1 y genera enorme expectativa de cara a la carrera de este domingo en Montreal.

A qué hora es la carrera y cómo ver a Franco Colapinto

Domingo 24 de mayo

Carrera principal: 17:00

El Gran Premio de Canadá se podrá ver por la pantalla de Fox Sports y a través de la plataforma de Disney+.