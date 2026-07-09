El fuerte descargo de Diego Brancatelli tras ser cancelado por sus dichos sobre la Selección: "Hay mala fe"

Brancatelli relató además los mensajes agresivos que recibió en redes sociales, muchos de ellos con insultos y amenazas. "A partir de cómo levantaron el tema, de algo que para mí es insignificante, me ponen: 'Enano, hijo de mil pu..., sorete, ojalá te agarre cáncer de páncreas', 'Antipatria, la concha de tu madre, hijo de recontra mil pu...', 'Ojalá estés hoy llorando a tu hijo en un cajón', 'Ojalá te cruce algún día, si algún día te cruzo te voy a arrancar la cabeza, ¿por qué no te morís de una vez y te deja de romper las pelotas?'. ¿No te parece que por decir si fue una faltita o no fue una faltita, puedo yo sufrir este tipo de mensajes?", cuestionó.

En ese marco, vinculó la reacción con un trasfondo político. "Yo amo a la Selección. No entiendo cuál es el problema, pero acá hay todo un trasfondo político, estoy convencido. Hay una energía y una fuerza de asociar al kirchnerismo con que quiero que Argentina pierda, quede eliminada, que no podemos ver feliz a la Argentina, y eso es falso, y que ellos son dueños de la Selección, me parece que ni una cosa ni la otra, creo que estamos demostrando, y ayer se vio en las calles, de que hay que dejar la política de lado", sostuvo.

Por último, reafirmó su deseo de ver a la Selección levantar la Copa y compartió un costado íntimo de su vínculo con el fútbol. "Yo quiero que Argentina salga campeón, como todos, deseo profundamente que Argentina salga campeón, quiero ver el partido del sábado con mis hijos, quiero verlos felices a ellos, ayer ellos salieron con los amiguitos. No hay nada que disfrute más de ver la Selección. La mayoría de los insultos vienen con Kuka, y esto lo fogonean desde cuentas que siguen al Presidente, lamentablemente, mezclan la política y sacan tajada de esto", concluyó.

Cómo fue el feroz cruce entre José Chatruc y Diego Brancatelli por Messi

La polémica en torno a la Selección Argentina y Lionel Messi sumó un nuevo episodio, esta vez marcado por un fuerte cruce entre José Chatruc y Diego Brancatelli. El exfutbolista cuestionó con dureza al periodista por sus dichos sobre el capitán de la Albiceleste y lanzó críticas hacia quienes, según su mirada, sostienen una postura hostil contra el equipo nacional.

Las declaraciones de Chatruc se dieron en medio del revuelo generado por la difusión de la fake news sobre el padre de Messi y la controversia que también involucró a Florencia Peña. En ese contexto, el exjugador apuntó contra algunos comunicadores que, a su entender, suelen poner en duda tanto a la Selección como a su máxima figura. “Hay periodistas que evidentemente tienen algún problema, porque uno puede ser de un partido político o de otro, pero esto es Argentina, trasciende y nos atraviesa a todos”, expresó al fijar su postura.

Más adelante, fue todavía más directo y mencionó a Diego Brancatelli y Julia Mengolini. “Brancatelli, que lo amenazó; Mengolini, que vive tirándole mier... Un tipo como Messi que nos representa de manera espectacular”, sostuvo Chatruc, dejando en claro su malestar por los cuestionamientos que, según él, ambos realizan hacia el futbolista.

El exfutbolista continuó con un análisis crítico sobre la actitud de ambos periodistas y cuestionó la forma en que, desde su perspectiva, intervienen en el debate público. “Son dos chicos que lamentablemente no entienden nada. Se creen que se las saben todas, se creen muy importantes. El ego que tiene la gente a veces me llama poderosamente la atención”, afirmó.

Finalmente, Chatruc redobló la apuesta al referirse puntualmente a Brancatelli, con frases de alto voltaje que generaron inmediata repercusión. “Brancatelli es un estú... Amenazar a Messi públicamente es de una persona a la que no le da la cabeza. Es un tipo que no es creíble. Es lamentable. Amenazar al tipo más querido de la Argentina haciéndose el gracioso... no es gracioso él”, concluyó, dejando en evidencia el enfrentamiento abierto con el periodista.