Alerta por Franco Colapinto: el inesperado desperfecto que dejó al argentino en boxes durante la FP1

Cuál es el problema técnico del auto de Franco Colapinto según Alpine

Con el correr de los minutos y mientras los mecánicos trabajaban activamente sobre el vehículo desarmado, comenzaron a conocerse detalles más precisos de la falla. Aunque inicialmente el corredor apuntó al pedal, todo parece indicar que el problema estaba en la unidad de potencia del monoplaza.

Para aclarar la situación, la escudería emitió un comunicado oficial detallando las tareas en curso: "Estamos investigando un problema relacionado con la PU (eléctrico) en el coche de Franco. Él está fuera del coche mientras el equipo evalúa, con el objetivo de tenerlo de vuelta en pista más tarde en la FP1", informaron desde Alpine.

Dónde y a qué hora ver en vivo el Gran Premio de Canadá en Argentina

La actividad del fin de semana en Montreal continuará con su cronograma pautado. En territorio argentino, la actividad podrá verse por Fox Sports y la plataforma de streaming Disney+, bajo los siguientes horarios oficiales: