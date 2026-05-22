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Alerta por Franco Colapinto: el inesperado desperfecto que dejó al argentino en boxes durante la FP1

El piloto argentino sufrió un problema en el inicio de la actividad oficial en el Circuit Gilles Villeneuve. Tras salir a la pista, su monoplaza perdió velocidad de manera abrupta, obligándolo a regresar a boxes y a bajarse del coche mientras los mecánicos trabajan a contrarreloj.

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Alerta por Franco Colapinto: el inesperado desperfecto que dejó al argentino en boxes durante la FP1

El fin de semana en Montreal comenzó con un inesperado y preocupante contratiempo para la representación argentina en la máxima categoría. Luego de la expectativa generada por su llegada a un circuito conocido, Franco Colapinto sufrió inconvenientes en los primeros minutos de la práctica libre 1 del Gran Premio de Canadá, encendiendo las alarmas dentro del garaje de la escudería francesa de manera prematura.

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El inicio de la sesión se vio alterado cuando el monoplaza del argentino se frenó en una de las curvas del trazado semipermanente, evidenciando una falla mecánica que le impidió continuar con el desarrollo normal del programa estipulado. Ante la pérdida repentina de velocidad, el piloto debió regresar de inmediato a la zona de boxes para ponerse a resguardo.

Qué le dijo Franco Colapinto al equipo Alpine por radio tras la falla

La primera señal de alerta llegó directamente desde el habitáculo del coche. "Mi acelerador no funciona": ese fue el aviso de Colapinto a Alpine a través de la comunicación por radio, luego de notar la drástica pérdida de potencia en pleno tránsito por la pista de Montreal.

El argentino tuvo que volver a boxes por un problema en el acelerador apenas salió a la pista, obligando a los ingenieros y técnicos a intervenir de urgencia sobre el vehículo. Ante la complejidad de las revisiones iniciales, Colapinto se bajó del auto y se quitó el casco para dirigirse a la parte trasera del box, abriendo un manto de duda e incertidumbre sobre su regreso a la pista en la práctica.

Cuál es el problema técnico del auto de Franco Colapinto según Alpine

Con el correr de los minutos y mientras los mecánicos trabajaban activamente sobre el vehículo desarmado, comenzaron a conocerse detalles más precisos de la falla. Aunque inicialmente el corredor apuntó al pedal, todo parece indicar que el problema estaba en la unidad de potencia del monoplaza.

Para aclarar la situación, la escudería emitió un comunicado oficial detallando las tareas en curso: "Estamos investigando un problema relacionado con la PU (eléctrico) en el coche de Franco. Él está fuera del coche mientras el equipo evalúa, con el objetivo de tenerlo de vuelta en pista más tarde en la FP1", informaron desde Alpine.

Dónde y a qué hora ver en vivo el Gran Premio de Canadá en Argentina

La actividad del fin de semana en Montreal continuará con su cronograma pautado. En territorio argentino, la actividad podrá verse por Fox Sports y la plataforma de streaming Disney+, bajo los siguientes horarios oficiales:

  • Viernes 22 de mayo: Práctica Libre a las 13:30 y Clasificación Sprint a las 17:30 horas.

  • Sábado 23 de mayo: Carrera Sprint a las 13:00 y Clasificación principal a las 17:00 horas.

  • Domingo 24 de mayo: Carrera principal a partir de las 17:00 horas.

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