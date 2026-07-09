"Volvieron muy angustiadas": Ana Rosenfeld reveló qué pasó con las hijas de Wanda Nara tras estar con Icardi

Además, Rosenfeld reveló que una de las hijas de Wanda regresó con una lesión que requirió atención médica inmediata. “Una volvió con una lesión muy delicada en dos dedos del pie, que hoy estuvo toda la tarde en la guardia médica, donde se la tuvieron que entablillar y demás”, contó.

La abogada relató que Wanda notó que algo ocurría apenas recibió a la menor. “Cuando Wanda recibe a la nena, la recibe en pantuflas”, señaló durante la charla televisiva.

Al ser consultada sobre cómo se habría producido el golpe, Rosenfeld prefirió no entrar en detalles, aunque mencionó una situación vinculada a una actividad que, según ella, la niña debía evitar. “Haciendo algo que precisamente no podía, que era jugar al fútbol, a la pelota. Sin zapatillas y con los inflables famosos que ponen ahí”, afirmó.

Por último, la representante legal de Wanda explicó que la menor quedó bajo observación médica antes del viaje que la conductora tenía programado. “Hoy la nena estuvo al cuidado de Wanda y con un cuidado médico bastante delicado. Vos pensá que la nena está viajando con la mamá mañana, como nos dieron la autorización”, concluyó.

Qué hay detrás del viaje de la China Suárez y Mauro Icardi que enfureció a Wanda Nara

La historia que une a la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara continúa sumando capítulos y, en las últimas horas, salió a la luz una información inesperada que vuelve a ponerlos en el centro de la escena.

La periodista Naiara Vecchio reveló que la actriz y el futbolista planean viajar a Miami, Estados Unidos, para disfrutar unas vacaciones en medio del conflicto judicial que Icardi mantiene con su ex. "Icardi invitó a Eugenia y amigos mientras define su futuro como jugador libre", precisó la comunicadora desde su cuenta en X.

En los últimos días trascendió que el delantero habría abonado una importante suma de dinero correspondiente a la deuda alimentaria con Wanda por sus hijas. Tras ese movimiento, el jugador decidió tomarse unos días de descanso junto a su pareja.

El periodista Gustavo Méndez agregó que Wanda Nara "está que trina" por el viaje de la pareja, que se concretaría durante la noche del feriado patrio del 9 de julio rumbo a Miami, despejando así los rumores de crisis que los habían rodeado.

Mientras tanto, Icardi deberá resolver su futuro profesional tras finalizar su contrato con el Galatasaray, club en el que jugó varias temporadas en Turquía. El futbolista analiza distintas alternativas para continuar su carrera.

Según contó el panelista de La Mañana con Moria (El Trece), entre las propuestas que evalúa el delantero se encuentra la posibilidad de sumarse a un importante equipo brasileño: el São Paulo.