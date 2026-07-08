El gesto de Santiago del Moro con Andrea del Boca en Gran Hermano que generó dudas y fue aclarado después

Las redes sociales no tardaron en hacerse eco de ese detalle y varios usuarios cuestionaron un supuesto trato diferencial hacia la actriz. "'Alguna vez nos veremos acá afuera en la vida real', le dice Del Moro a Andrea del Boca. ¿No se supone que tiene que ir por el estudio y hacer la entrevista post programa como hacen todos? Nunca fue una más. Siempre fue una acomodada con privilegios. No enalteció en nada al programa", escribió un usuario, en un mensaje que reflejó el debate que se instaló entre los seguidores del reality.

Sin embargo, minutos después de la despedida, Del Moro confirmó que sí entrevistaría a Del Boca. El conductor anunció que el encuentro se realizaría en La Cumbre, luego de la gala de nominación, despejando las dudas que habían surgido entre los seguidores del reality.}

Por qué Andrea del Boca abondonó la casa de Gran Hermano

La estadía de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) se interrumpió de manera sorpresiva. Tras varias horas de incertidumbre y rumores sobre su continuidad en el programa, la actriz decidió abandonar la casa por pedido de su familia, debido a un delicado cuadro de salud que atraviesa su madre.

Con un tono cargado de emoción y la voz quebrada, El Big convocó a Andrea al confesionario para darle una noticia que marcaría un antes y un después en su paso por el reality.

"Hablé con tu hija Anna. Me dijo que tu mamá está teniendo algún problemita de salud. Nada grave, pero es una situación que requiere de tu presencia afuera de la casa", le comunicó en primera instancia.

Acto seguido, buscó transmitir calma antes de anunciar la decisión definitiva. "No es de gravedad, pero estoy obligado a transmitirte lo que está pasando. Dicho esto, si bien es tu hija quien solicita tu presencia afuera de la casa, creo que es momento de que abandones mi casa", expresó con serenidad, dejando claro que la salida respondía a una necesidad familiar que requería su presencia inmediata.