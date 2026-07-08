El gesto de Santiago del Moro con Andrea del Boca en Gran Hermano que generó dudas y fue aclarado después

La salida de Andrea del Boca de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) no solo marcó el final de su paso por el reality, sino que también dejó un momento que rápidamente se volvió tema de debate entre los seguidores del programa.
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La despedida de Andrea del Boca de Gran Hermano estuvo marcada por una frase de Santiago del Moro que llamó la atención de los seguidores.
La salida de Andrea del Boca de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) no solo marcó el final de su paso por el reality, sino que también dejó un momento que rápidamente se volvió tema de debate entre los seguidores del programa.
Antes de despedir a la actriz, Santiago del Moro le dedicó unas emotivas palabras en las que destacó su recorrido dentro de la casa y el compromiso que mostró durante la competencia. "Andrea, te despido, te mando un fuerte abrazo. Te vemos acá afuera, en la vida, en el mundo real. Has enaltecido esa casa, sos una estrella, naciste en estos estudios, y has hecho de esta una Generación Dorada. Así que, hoy se va una jugadora que ha dado todo, ha llegado hasta acá, por cuestiones que exceden a la jugadora, pero que tiene que ver con su parte personal, que es su familia, como la tenemos todos", expresó.
Luego, el conductor continuó con su mensaje y volvió a elogiar a la actriz por su entrega en el juego: "Así que, ha durado lo que ha durado, Andrea, pero sé que te gusta estar ahí, sé todo lo que hiciste para estar ahí, y diste todo, te lesionaste, te caíste y volviste, y sos un amante y una mujer que honra esa casa y este formato que tanto amamos. Así que, este aplauso es para vos. Te esperamos acá afuera".
Más allá de la emotiva despedida, hubo una frase que despertó las sospechas de los fanáticos. El comentario "Te vemos acá afuera, en la vida, en el mundo real", sumado al cierre con "Te esperamos acá afuera", hizo que muchos interpretaran que Andrea del Boca no realizaría el habitual paso por el estudio para la entrevista posterior a la eliminación, como suele ocurrir con el resto de los participantes.
Las redes sociales no tardaron en hacerse eco de ese detalle y varios usuarios cuestionaron un supuesto trato diferencial hacia la actriz. "'Alguna vez nos veremos acá afuera en la vida real', le dice Del Moro a Andrea del Boca. ¿No se supone que tiene que ir por el estudio y hacer la entrevista post programa como hacen todos? Nunca fue una más. Siempre fue una acomodada con privilegios. No enalteció en nada al programa", escribió un usuario, en un mensaje que reflejó el debate que se instaló entre los seguidores del reality.
Sin embargo, minutos después de la despedida, Del Moro confirmó que sí entrevistaría a Del Boca. El conductor anunció que el encuentro se realizaría en La Cumbre, luego de la gala de nominación, despejando las dudas que habían surgido entre los seguidores del reality.}
La estadía de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) se interrumpió de manera sorpresiva. Tras varias horas de incertidumbre y rumores sobre su continuidad en el programa, la actriz decidió abandonar la casa por pedido de su familia, debido a un delicado cuadro de salud que atraviesa su madre.
Con un tono cargado de emoción y la voz quebrada, El Big convocó a Andrea al confesionario para darle una noticia que marcaría un antes y un después en su paso por el reality.
"Hablé con tu hija Anna. Me dijo que tu mamá está teniendo algún problemita de salud. Nada grave, pero es una situación que requiere de tu presencia afuera de la casa", le comunicó en primera instancia.
Acto seguido, buscó transmitir calma antes de anunciar la decisión definitiva. "No es de gravedad, pero estoy obligado a transmitirte lo que está pasando. Dicho esto, si bien es tu hija quien solicita tu presencia afuera de la casa, creo que es momento de que abandones mi casa", expresó con serenidad, dejando claro que la salida respondía a una necesidad familiar que requería su presencia inmediata.