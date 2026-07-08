Yipio sufrió una fuerte crisis tras la salida de Andrea del Boca de Gran Hermano: el video

Cómo se despidió Andrea del Boca de Gran Hermano

a salida de Andrea del Boca de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) estuvo marcada por la emoción. La actriz debió abandonar la casa de manera inesperada por una situación familiar y, antes de cruzar la puerta, protagonizó una despedida cargada de sentimientos frente al Big.

Con lágrimas en los ojos y visiblemente movilizada, Andrea dejó un mensaje en el que habló del lugar que ocupó la experiencia dentro del reality, pero también dejó en claro que su familia siempre estuvo por encima de todo. La actriz recordó el acuerdo que tenía con sus seres queridos al ingresar al programa y explicó que, si alguno de ellos la necesitaba, su decisión iba a ser acompañarlos.

"Siempre dije que estaba acá, pero con el acuerdo de ellas, y que si me necesitaban, obviamente iba a estar. Primero están mi mamá, mi hija y mi Tati. Ha sido un honor para mí que me invitaras a tu casa. He sido muy feliz. Pude empezar a sanar una herida que llevo puesta, pero no sé si eso le hizo bien o no a mi mamá. Ese es el poder tuyo, que me lleva a lugares íntimos y profundos", expresó con la voz quebrada.

Sus palabras reflejaron el fuerte impacto que tuvo su paso por la casa más famosa del país. Andrea no solo agradeció la oportunidad de haber formado parte del reality, sino que también habló desde un lugar íntimo sobre el proceso personal que atravesó durante su estadía.

La actriz se retiró dejando una huella entre sus compañeros, especialmente por la cercanía que construyó durante la convivencia. Su despedida estuvo atravesada por la emoción, los abrazos y la certeza de que, más allá del juego, había una prioridad que no podía postergar: estar junto a su familia en un momento importante.