Santiago del Moro le preguntó a Andrea del Boca por el rumor más fuerte de Gran Hermano y ella dio una inesperada explicación

Ante esa respuesta, Del Moro destacó que la propuesta había surgido desde su mirada profesional: "Eso es con tu ojo de productora, ya lo viste". Andrea, por su parte, fue contundente al aclarar: "Claro, pero no es que tengo arreglado nada".

Otro de los puntos que generó rumores durante la estadía de la actriz en la casa fue el supuesto monto que habría cobrado por participar del reality. Frente a esas versiones, Del Moro decidió aclarar la situación y explicó que su vínculo con el programa fue igual al del resto de los jugadores. "Y ahora que ya se fue, que ya está fuera de la casa, fuera de competencia, Andrea tuvo un contrato como cualquier otro participante que se terminó de arreglar en febrero y no pidió nada más y nada menos que lo que había acordado en febrero. Es lejísimo de lo que se dijo, lejísimo, esos sueldos por lo menos acá en este canal no existen, se habló de una cifra millonaria", explicó el conductor.

La actriz también se refirió a su relación con la producción y agradeció el acompañamiento recibido durante su paso por el programa. "No es cierto y además, siempre sentí que toda la producción, y quiero agradecerte a vos en tu nombre: sos muy contenedor con todas las palabras que decís y todo el equipo de producción que está detrás, que obviamente sé lo que eso significa, detrás de cada uno de esos espejos hay mucha gente y siempre sentí que nos contenían, o sea, ante mis temas de salud", expresó Del Boca.

Por qué Andrea del Boca abandonó la casa de Gran Hermano

La participación de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) llegó a su fin de manera sorpresiva. Tras horas de incertidumbre y versiones cruzadas sobre su continuidad, la actriz decidió dejar la casa por pedido de su familia, debido al delicado estado de salud que atraviesa su madre.

Conmovida y visiblemente emocionada, Andrea fue convocada por El Big al confesionario, donde recibió una noticia que marcaría el cierre de su paso por el reality.

"Hablé con tu hija Anna. Me dijo que tu mamá está teniendo algún problemita de salud. Nada grave, pero es una situación que requiere de tu presencia afuera de la casa", le comunicó en un primer momento.

Acto seguido, el anfitrión buscó transmitirle calma antes de confirmar la decisión. "No es de gravedad, pero estoy obligado a transmitirte lo que está pasando. Dicho esto, si bien es tu hija quien solicita tu presencia afuera de la casa, creo que es momento de que abandones mi casa para ocuparte de tu mamá", expresó con serenidad, dejando claro que la salida respondía a una cuestión familiar que requería su atención inmediata.

Entre lágrimas, Andrea se despidió con palabras que reflejaron su sensibilidad y su vínculo con los suyos: "Siempre dije que estaba acá, pero con el acuerdo de ellas, y que si me necesitaban, obviamente iba a estar. Primero están mi mamá, mi hija y mi Tati. Ha sido un honor para mí que me invitaras a tu casa. He sido muy feliz. Pude empezar a sanar una herida que llevo puesta, pero no sé si eso le hizo bien o no a mi mamá. Ese es el poder tuyo, que me lleva a lugares íntimos y profundos", expresó, completamente quebrada por la emoción y reafirmando que su prioridad siempre fue la familia.