A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
REVELACIÓN

Santiago del Moro le preguntó a Andrea del Boca por el rumor más fuerte de Gran Hermano y ella dio una inesperada explicación

Tras su salida de Gran Hermano Generación Dorada, Andrea del Boca habló con Santiago del Moro y aclaró el rumor que más circuló sobre ella.

9 jul 2026, 00:47
Banner seguínos en google Primicias Ya
santiago del moro, andrea del boca
santiago del moro, andrea del boca

Tras su salida de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Andrea del Boca tuvo su esperado mano a mano con Santiago del Moro en La Cumbre, donde habló de su experiencia dentro de la casa y respondió a algunas versiones que habían circulado en redes sociales durante su participación.

Entre los temas que más repercusión generaron estuvieron los rumores sobre una supuesta ficción vertical que tendría como protagonistas a la actriz, Manu y su hija, además de las versiones que aseguraban que había ingresado al reality con un contrato especial y un millonario sueldo.

Leé también

El gesto de Santiago del Moro con Andrea del Boca en Gran Hermano que generó dudas y fue aclarado después

el gesto de santiago del moro con andrea del boca en gran hermano que genero dudas y fue aclarado despues

Durante la entrevista, Del Moro decidió consultarle directamente por esas especulaciones. "Había una teoría que vos tenías arreglada con la producción una novela vertical para hacer con Telefe, con Manu como protagonista. Yo dije que no en su principio, pero después vos hablás de una novela vertical, le dijiste a Manu algo. ¿Qué hay de todo eso? Porque Telefe no tiene nada que ver con eso", le planteó el conductor.

Andrea explicó que la idea surgió desde otro lugar y negó que existiera algún acuerdo previo con el canal o la producción. "No, no tiene nada que ver. En realidad, nos juntamos en el jardín y les dije si en algún momento sienten que yo por ahí... porque le decían perrito faldero y demás, entonces digo: 'Si te perjudica está todo bien, vamos a seguir siendo amigos'. Había muchos celos, Zilli le había hecho una escena de celos. Y en un momento digo: 'Qué lindo sería que él y mi hija hagan una'", contó la actriz.

Ante esa respuesta, Del Moro destacó que la propuesta había surgido desde su mirada profesional: "Eso es con tu ojo de productora, ya lo viste". Andrea, por su parte, fue contundente al aclarar: "Claro, pero no es que tengo arreglado nada".

Otro de los puntos que generó rumores durante la estadía de la actriz en la casa fue el supuesto monto que habría cobrado por participar del reality. Frente a esas versiones, Del Moro decidió aclarar la situación y explicó que su vínculo con el programa fue igual al del resto de los jugadores. "Y ahora que ya se fue, que ya está fuera de la casa, fuera de competencia, Andrea tuvo un contrato como cualquier otro participante que se terminó de arreglar en febrero y no pidió nada más y nada menos que lo que había acordado en febrero. Es lejísimo de lo que se dijo, lejísimo, esos sueldos por lo menos acá en este canal no existen, se habló de una cifra millonaria", explicó el conductor.

La actriz también se refirió a su relación con la producción y agradeció el acompañamiento recibido durante su paso por el programa. "No es cierto y además, siempre sentí que toda la producción, y quiero agradecerte a vos en tu nombre: sos muy contenedor con todas las palabras que decís y todo el equipo de producción que está detrás, que obviamente sé lo que eso significa, detrás de cada uno de esos espejos hay mucha gente y siempre sentí que nos contenían, o sea, ante mis temas de salud", expresó Del Boca.

Por qué Andrea del Boca abandonó la casa de Gran Hermano

La participación de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) llegó a su fin de manera sorpresiva. Tras horas de incertidumbre y versiones cruzadas sobre su continuidad, la actriz decidió dejar la casa por pedido de su familia, debido al delicado estado de salud que atraviesa su madre.

Conmovida y visiblemente emocionada, Andrea fue convocada por El Big al confesionario, donde recibió una noticia que marcaría el cierre de su paso por el reality.

"Hablé con tu hija Anna. Me dijo que tu mamá está teniendo algún problemita de salud. Nada grave, pero es una situación que requiere de tu presencia afuera de la casa", le comunicó en un primer momento.

Acto seguido, el anfitrión buscó transmitirle calma antes de confirmar la decisión. "No es de gravedad, pero estoy obligado a transmitirte lo que está pasando. Dicho esto, si bien es tu hija quien solicita tu presencia afuera de la casa, creo que es momento de que abandones mi casa para ocuparte de tu mamá", expresó con serenidad, dejando claro que la salida respondía a una cuestión familiar que requería su atención inmediata.

Entre lágrimas, Andrea se despidió con palabras que reflejaron su sensibilidad y su vínculo con los suyos: "Siempre dije que estaba acá, pero con el acuerdo de ellas, y que si me necesitaban, obviamente iba a estar. Primero están mi mamá, mi hija y mi Tati. Ha sido un honor para mí que me invitaras a tu casa. He sido muy feliz. Pude empezar a sanar una herida que llevo puesta, pero no sé si eso le hizo bien o no a mi mamá. Ese es el poder tuyo, que me lleva a lugares íntimos y profundos", expresó, completamente quebrada por la emoción y reafirmando que su prioridad siempre fue la familia.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Santiago del Moro Andrea del Boca Gran Hermano

Lo más visto