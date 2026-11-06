Franco Colapinto terminó 11° en la segunda práctica del GP de Brasil

El argentino completó 33 vueltas y fue el piloto que más giró durante esa tanda, en una estrategia orientada a conocer el comportamiento del auto bajo distintas condiciones. Durante los primeros minutos utilizó neumáticos medios para encontrar sensaciones con el monoplaza y evaluar su estabilidad en el trazado brasileño.

Franco Colapinto terminó 11°. (Reuters)

Posteriormente, realizó una simulación de clasificación con neumáticos blandos y poca carga de combustible, buscando mejorar su registro en una vuelta rápida. Hacia el final de la sesión volvió a utilizar el compuesto blando, aunque esta vez con mayor cantidad de combustible, para analizar el balance del vehículo en condiciones más cercanas a las de carrera.

En paralelo, Gabriele Minì sorprendió al terminar séptimo con un tiempo de 1:12.569, superando a Colapinto por apenas 85 milésimas. El italiano de 21 años ocupó el asiento de Pierre Gasly en Alpine y consiguió ubicarse por delante de Gabriel Bortoleto, que terminó octavo con un registro de 1:12.614.

Minì, quien compite en la Fórmula 2 con MP Motorsport, ya había participado de una práctica oficial de Fórmula 1 en México, cuando reemplazó a Colapinto.

Cómo le fue a Colapinto en la segunda práctica libre de Interlagos

En la segunda sesión, el piloto argentino continuó trabajando sobre la puesta a punto del Alpine, aunque los resultados evidenciaron algunas dificultades. Colapinto comenzó con neumáticos duros para evaluar el comportamiento del auto y buscar una configuración que le permitiera mejorar su rendimiento.

Más adelante colocó neumáticos blandos para realizar una simulación de clasificación y marcó su mejor tiempo en 1:11.996. La paridad de la sesión quedó reflejada en las diferencias con otros pilotos: terminó apenas cinco milésimas detrás de Oliver Bearman, de Haas, quien registró 1:11.991, y superó por solo 12 milésimas a Arvid Lindblad, de Racing Bulls, que marcó 1:12.008.

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, finalizó en la 14.ª posición con un tiempo de 1:12.109, es decir, 113 milésimas más lento que el argentino.

En total, Colapinto acumuló 64 vueltas durante las dos prácticas del viernes, una cantidad importante de kilómetros para analizar el rendimiento del auto y preparar los ajustes del sábado.

La preocupación de Franco Colapinto por el rendimiento del Alpine

Después de bajarse del monoplaza, Colapinto realizó un análisis de su jornada y reconoció que, si bien la velocidad del vehículo fue aceptable, todavía existen problemas que afectan su comportamiento. “En cuanto a velocidad del auto, estamos bien. El balance y la consistencia falta, no está”, explicó el argentino.

El piloto reveló que Alpine había decidido probar una configuración diferente respecto de la primera práctica, con el objetivo de encontrar mejoras en el rendimiento. “Vinimos con un setup un poco distinto respecto a la de la FP1 conmigo. Para probar e intentar si el auto iba un poco mejor y si había mejorado algunos aspectos del año pasado”, señaló.

Sin embargo, las modificaciones no ofrecieron los resultados esperados. “Era muy inconsistente y se movía mucho en los baches. Así que en la FP2 volvimos un poco para atrás. Estuvo un poco mejor el auto, pero todavía falta”, reconoció.

Colapinto también detalló los inconvenientes que experimentó durante sus vueltas rápidas, especialmente al momento de frenar y acelerar a la salida de las curvas. “Estoy bloqueando en todos lados, falta tracción y consistencia en el auto. Trabajaremos para mejorar mañana”, concluyó.

Sus declaraciones dejaron en evidencia que el principal desafío de Alpine será encontrar una configuración que permita aprovechar la velocidad del monoplaza sin comprometer la estabilidad.

A qué hora corre Franco Colapinto en Brasil

La actividad de la Fórmula 1 continuará el sábado 7 de noviembre con la tercera sesión de entrenamientos y la clasificación que determinará el orden de largada. Sin embargo, el pronóstico de lluvias para Interlagos podría complicar el desarrollo de la jornada y obligar a los equipos a modificar sus estrategias.

Estos son los horarios previstos para Argentina:

Sábado 7 de noviembre

Práctica libre 3

11:30 horas.

Sábado 7 de noviembre

Clasificación

15:00 horas.

Domingo 8 de noviembre

Carrera (71 vueltas)

14:00 horas.

Para Colapinto, la clasificación será una oportunidad de confirmar las buenas sensaciones que dejó su primera práctica y comprobar si los ajustes realizados por Alpine permiten resolver los problemas de estabilidad.

El objetivo del argentino será conseguir una buena posición de largada y llegar con un auto más consistente a la carrera del domingo, en un circuito donde las condiciones climáticas pueden convertirse en un factor decisivo.