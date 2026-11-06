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¿Colapinto, más cerca de correr en Argentina? El sueño del regreso de la Fórmula 1 da un paso clave

El sueño de volver a ver a la Fórmula 1 en el país avanza con gestiones en Brasil y obras en el Gálvez. Los detalles.

Franco Colapinto 

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La ilusión de millones de fanáticos del automovilismo deportivo de ver nuevamente a la máxima categoría del planeta girando en suelo nacional sumó un capítulo de enorme relevancia. En el marco del Gran Premio de San Pablo disputado en el circuito de Interlagos, se presentó formalmente ante el presidente y CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, la propuesta para que la categoría vuelva a Buenos Aires, apuntando a un horizonte de retorno entre los años 2028 y 2029.

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Colapinto y Gasly, pilotos de Alpine. 

El impulso del proyecto encuentra un pilar fundamental en el fenómeno sin precedentes que despierta Franco Colapinto en la grilla internacional, en una disciplina que cuenta con al menos 17 millones de fanáticos en el país. Durante el encuentro concretado en suelo brasileño —donde miles de argentinos se movilizaron para alentar al joven piloto—, el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ratificó el compromiso oficial para adecuar la infraestructura local a las exigencias de la Federación Internacional del Automóvil (FIA). “Vinimos a reconfirmar el compromiso y la voluntad que tiene la Ciudad de Buenos Aires de recuperar a la Fórmula 1... Un paso más para que el sueño de la Fórmula 1 en la Ciudad sea una realidad”, sostuvo Macri tras la reunión con Domenicali.

Jorge Macri, ratificó el compromiso oficial para adecuar la infraestructura local a las exigencias de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

Qué obras se realizan en el Autódromo de Buenos Aires para recibir a la Fórmula 1

Para certificar los exigentes parámetros de la categoría, el histórico Autódromo Oscar y Juan Gálvez atraviesa un proceso de transformación integral rediseñado por el renombrado ingeniero alemán Hermann Tilke. La iniciativa contempla una inversión de 200 millones de dólares destinada a la construcción y el asfaltado de una pista completamente nueva, acompañada por un moderno edificio de boxes y un paddock de última generación.

Sobre los avances de los trabajos en el predio, Jorge Macri remarcó la trascendencia de la obra de cara al futuro: “Lo primero es terminar la obra. Aunque teníamos el contrato para que corra el MotoGP, tomamos la decisión de trabajar ya con la obra del Autódromo para que quede listo para la Fórmula 1. Hicimos ese primer paso... Una inversión como la que estamos haciendo en el Autódromo es una cuestión de Estado, porque es un Autódromo que va a quedar para quienes vengan”. Para evitar interferencias por el fenómeno climático de El Niño y mantener los plazos previstos, las tareas sumaron turnos de trabajo nocturnos, logrando iniciar en octubre el asfaltado del trazado. Una vez concluidas las reformas, el predio alcanzará una capacidad superior a los 125.000 espectadores.

Cuándo será la prueba piloto con el regreso del MotoGP al país

En el camino trazado para concretar el objetivo final de la Fórmula 1, el secretario de Deportes porteño, Fabián “Chino” Turnes, celebró los avances de las gestiones y destacó el marco de apoyo que rodea a Colapinto: “Vinimos a asumir ese compromiso y dejar eso en claro. La reunión fue muy positiva. Los avances de la obra del Gálvez son una muestra de que estamos cumpliendo... No es menor que este encuentro se dé en este marco, cerca de casa y con tantos argentinos alentando a Franco”.

Como paso previo, el Autódromo albergara la fecha del MotoGP del 9 al 11 de abril, marcando el retorno de la máxima categoría del motociclismo internacional a la Ciudad tras 28 años de ausencia. Este evento servirá como la gran vidriera internacional para certificar los estándares de calidad que exige la élite del deporte motor, con un impacto económico estimado de 140 millones de dólares, funcionando como el examen decisivo para afianzar la candidatura para que Franco Colapinto y la Fórmula 1 vuelvan a acelerar en territorio argentino.

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