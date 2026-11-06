¿Colapinto, más cerca de correr en Argentina? El sueño del regreso de la Fórmula 1 da un paso clave

Sobre los avances de los trabajos en el predio, Jorge Macri remarcó la trascendencia de la obra de cara al futuro: “Lo primero es terminar la obra. Aunque teníamos el contrato para que corra el MotoGP, tomamos la decisión de trabajar ya con la obra del Autódromo para que quede listo para la Fórmula 1. Hicimos ese primer paso... Una inversión como la que estamos haciendo en el Autódromo es una cuestión de Estado, porque es un Autódromo que va a quedar para quienes vengan”. Para evitar interferencias por el fenómeno climático de El Niño y mantener los plazos previstos, las tareas sumaron turnos de trabajo nocturnos, logrando iniciar en octubre el asfaltado del trazado. Una vez concluidas las reformas, el predio alcanzará una capacidad superior a los 125.000 espectadores.

Cuándo será la prueba piloto con el regreso del MotoGP al país

En el camino trazado para concretar el objetivo final de la Fórmula 1, el secretario de Deportes porteño, Fabián “Chino” Turnes, celebró los avances de las gestiones y destacó el marco de apoyo que rodea a Colapinto: “Vinimos a asumir ese compromiso y dejar eso en claro. La reunión fue muy positiva. Los avances de la obra del Gálvez son una muestra de que estamos cumpliendo... No es menor que este encuentro se dé en este marco, cerca de casa y con tantos argentinos alentando a Franco”.

Como paso previo, el Autódromo albergara la fecha del MotoGP del 9 al 11 de abril, marcando el retorno de la máxima categoría del motociclismo internacional a la Ciudad tras 28 años de ausencia. Este evento servirá como la gran vidriera internacional para certificar los estándares de calidad que exige la élite del deporte motor, con un impacto económico estimado de 140 millones de dólares, funcionando como el examen decisivo para afianzar la candidatura para que Franco Colapinto y la Fórmula 1 vuelvan a acelerar en territorio argentino.