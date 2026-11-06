Giro en el fallo del Superclásico: la inesperada decisión de la AFA con la sanción de Gonzalo Montiel

En tanto, el cuerpo técnico sumó la confirmación del retorno de Lucas Martínez Quarta, quien purgó su fecha de inhabilitación por la expulsión ante Boca y estará habilitado para integrar la convocatoria en el reinicio del torneo.

Quién ocupará el lateral derecho de River si se mantiene la suspensión de Montiel

En el supuesto de que Ponzio no pueda contar con el carrilero para el encuentro de octavos, el uruguayo Giovanni González se perfila como la alternativa principal para ocupar la banda derecha. El exjugador de Krasnodar completó los noventa minutos en el triunfo ante el Tiburón en el Estadio José María Minella y cosechó el reconocimiento público de su entrenador tras sumar su tercera titularidad.

En la conferencia de prensa posterior al partido en Mar del Plata, Ponzio remarcó el compromiso cotidiano del marcador de punta uruguayo: “Lo de él fue un paso adelante que se merecía dar. Es el primero que llega y el último que se va de todas las prácticas. Con trabajo, la recompensa aparece”.