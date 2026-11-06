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Giro en el fallo del Superclásico: la inesperada decisión de la AFA con la sanción de Gonzalo Montiel

Gonzalo Montiel presentó un descargo ante la AFA para reducir las tres fechas de suspensión tras el Superclásico.

Giro en el fallo del Superclásico: la inesperada decisión de la AFA con la sanción de Gonzalo Montiel

Buenas noticias para el panorama defensivo de River en la antesala del inicio de los playoffs del Torneo Clausura. Gonzalo Montiel realizó una presentación formal mediante un escrito ante el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino para lograr que la pena inicial de tres partidos de suspensión —dictaminada tras la tarjeta roja recibida de parte de Nicolás Ramírez en La Bombonera— sea reducida. En su presentación, el marcador de punta del Millonario sostuvo que fue a disputar el balón sin intensificar la fuerza de forma excesiva ni con la intención de propinar un puntapié, al tiempo que equiparó su maniobra con la falta que cometió Lautaro Blanco minutos antes, la cual solo fue sancionada con tarjeta amarilla.

Leé también River le ganó a Aldosivi por 2-0 para cerrar el Torneo Clausura en el cuarto puesto
River le ganó a Aldosivi por 2-0 para cerrar el Torneo Clausura. (Foto: @riverplate)

El objetivo de la dirigencia millonaria pasa por lograr que la sanción final a "Cachete" quede fijada en una sola jornada. Como dicho partido ya fue cumplido durante el triunfo por 2-0 frente a Aldosivi en Mar del Plata, la medida le otorgaría el aval reglamentario para ser considerado nuevamente por el director técnico Leonardo Ponzio a lo largo de la fase eliminatoria. Según trascendió desde el ámbito del organismo disciplinario, la resolución de las autoridades encamina una rebaja efectiva en el castigo.

Desde la cúpula institucional de River mantuvieron siempre la postura de que el fallo por juego brusco grave resultaba desmedido en el contexto del certamen. Las estadísticas del campeonato respaldan ese malestar: de los 11 antecedentes por esa misma infracción en el Torneo Clausura, ocho futbolistas recibieron dos fechas de suspensión y tres apenas una sola, convirtiendo al campeón del mundo en el único castigado con tres jornadas por dicha figura.

¿Llega Gonzalo Montiel a los octavos de final o reaparece en un eventual choque de cuartos?

La incógnita que resta definir por parte del Tribunal de Disciplina es si la reducción permitirá que el defensor esté a disposición para el cruce de octavos de final o si su reaparición oficial quedará postergada para un hipotético partido de cuartos. A favor de los plazos de resolución, el inicio de los playoffs del certamen se dará recién en dos semanas, margen de tiempo suficiente para la rectificación de la sanción.

En tanto, el cuerpo técnico sumó la confirmación del retorno de Lucas Martínez Quarta, quien purgó su fecha de inhabilitación por la expulsión ante Boca y estará habilitado para integrar la convocatoria en el reinicio del torneo.

Quién ocupará el lateral derecho de River si se mantiene la suspensión de Montiel

En el supuesto de que Ponzio no pueda contar con el carrilero para el encuentro de octavos, el uruguayo Giovanni González se perfila como la alternativa principal para ocupar la banda derecha. El exjugador de Krasnodar completó los noventa minutos en el triunfo ante el Tiburón en el Estadio José María Minella y cosechó el reconocimiento público de su entrenador tras sumar su tercera titularidad.

En la conferencia de prensa posterior al partido en Mar del Plata, Ponzio remarcó el compromiso cotidiano del marcador de punta uruguayo: “Lo de él fue un paso adelante que se merecía dar. Es el primero que llega y el último que se va de todas las prácticas. Con trabajo, la recompensa aparece”.

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