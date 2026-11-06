Giro en el fallo del Superclásico: la inesperada decisión de la AFA con la sanción de Gonzalo Montiel

Buenas noticias para el panorama defensivo de River en la antesala del inicio de los playoffs del Torneo Clausura. Gonzalo Montiel realizó una presentación formal mediante un escrito ante el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino para lograr que la pena inicial de tres partidos de suspensión —dictaminada tras la tarjeta roja recibida de parte de Nicolás Ramírez en La Bombonera— sea reducida. En su presentación, el marcador de punta del Millonario sostuvo que fue a disputar el balón sin intensificar la fuerza de forma excesiva ni con la intención de propinar un puntapié, al tiempo que equiparó su maniobra con la falta que cometió Lautaro Blanco minutos antes, la cual solo fue sancionada con tarjeta amarilla.