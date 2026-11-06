La inesperada sanción que recibió Franco Colapinto tras la primera práctica en el GP de Brasil

A través de un documento oficial emitido por los comisarios deportivos, la federación confirmó que el piloto bonaerense de 23 años fue sancionado con una multa económica de 100 euros por exceder la velocidad permitida en el carril de boxes. La infracción quedó registrada a las 13:10 hora local, en un sector donde el límite establecido por el reglamento en el trazado paulista es de 80 km/h. La telemetría oficial detectó que el monoplaza de Colapinto transitó a 80.6 km/h, superando la máxima fijada por una diferencia milimétrica de apenas 0.6 km/h. Pese a la notificación, el apercibimiento económico no altera en absoluto la confianza del argentino de cara al resto del fin de semana.