La inesperada sanción que recibió Franco Colapinto tras la primera práctica en el GP de Brasil

La actividad oficial del Gran Premio de Brasil comenzó con un balance sumamente positivo en lo deportivo para Franco Colapinto, pero también con una particularidad reglamentaria tras el cierre de la primera tanda. El piloto argentino completó un sólido trabajo en la Práctica Libre 1 al finalizar en el noveno lugar del clasificador —por detrás del piloto de reserva de Alpine, Gabriele Mini— en el circuito de Interlagos. Sin embargo, una vez concluida la sesión en San Pablo, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) le notificó al representante de Pilar una sanción administrativa.