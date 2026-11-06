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La inesperada sanción que recibió Franco Colapinto tras la primera práctica en el GP de Brasil

La FIA multó a Franco Colapinto tras la FP1 en San Pablo por superar el límite de velocidad en pits por 0.6 km/h. Los detalles.

Franco Colapinto

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La actividad oficial del Gran Premio de Brasil comenzó con un balance sumamente positivo en lo deportivo para Franco Colapinto, pero también con una particularidad reglamentaria tras el cierre de la primera tanda. El piloto argentino completó un sólido trabajo en la Práctica Libre 1 al finalizar en el noveno lugar del clasificador —por detrás del piloto de reserva de Alpine, Gabriele Mini— en el circuito de Interlagos. Sin embargo, una vez concluida la sesión en San Pablo, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) le notificó al representante de Pilar una sanción administrativa.

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A través de un documento oficial emitido por los comisarios deportivos, la federación confirmó que el piloto bonaerense de 23 años fue sancionado con una multa económica de 100 euros por exceder la velocidad permitida en el carril de boxes. La infracción quedó registrada a las 13:10 hora local, en un sector donde el límite establecido por el reglamento en el trazado paulista es de 80 km/h. La telemetría oficial detectó que el monoplaza de Colapinto transitó a 80.6 km/h, superando la máxima fijada por una diferencia milimétrica de apenas 0.6 km/h. Pese a la notificación, el apercibimiento económico no altera en absoluto la confianza del argentino de cara al resto del fin de semana.

Cuáles son las expectativas de Franco Colapinto para el Gran Premio de Brasil

Con el respaldo masivo de miles de fanáticos argentinos que viajaron hasta San Pablo para acompañarlo, Colapinto mantiene el foco puesto en la competencia tras los tragos amargos que dejaron las recientes sanciones a la escudería Alpine en el Gran Premio de México. “El objetivo es entrar en los puntos”, remarcó el piloto durante la conferencia de prensa previa al inicio de la actividad, ratificando su deseo de volver a sumar en el campeonato mundial.

El representante nacional valoró de manera especial el acompañamiento del público en un circuito que conoce bien: “Me encanta esta pista, es uno de los Grandes Premios del año que más espero. Ojalá pueda regalarle algo lindo a los argentinos que estarán presentes... Soy consciente del esfuerzo que supone para ellos venir acá a alentarme. Estoy muy agradecido, espero que lo puedan disfrutar y nosotros darles un buen resultado”. Asimismo, al ser consultado sobre el pronóstico del tiempo adverso para las próximas jornadas, concluyó: “Todo el mundo sabe lo que puede suceder con la lluvia, son nuevas oportunidades e intentaremos conseguir un buen resultado”.

A qué hora y por dónde ver la segunda práctica libre del GP de Brasil

La acción en el Autódromo José Carlos Pace continuará sin pausa durante la tarde de este viernes. La segunda sesión de entrenamientos libres (FP2) comenzará a las 16:00 (hora de la Argentina) y se podrá seguir en vivo por las pantallas de televisión a través de ESPN y Fox Sports, además de la transmisión vía streaming mediante la plataforma Disney+.

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