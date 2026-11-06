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La drástica decisión de la familia de Daniel Bifulco, de Los Jaimitos, en medio de las dudas sobre su muerte

Luego de las dificultades que demoraron la despedida de Daniel Bifulco, sus seres queridos compartieron una importante novedad en medio del dolor.

6 nov 2026, 16:48
La drástica decisión de la familia de Daniel Bifulco, de Los Jaimitos, en medio de las dudas sobre su muerte

La drástica decisión de la familia de Daniel Bifulco, de Los Jaimitos, en medio de las dudas sobre su muerte

La drástica decisión de la familia de Daniel Bifulco, de Los Jaimitos, en medio de las dudas sobre su muerte

La drástica decisión de la familia de Daniel Bifulco, de Los Jaimitos, en medio de las dudas sobre su muerte

La familia de Daniel Bifulco confirmó que ya pudo resolver los trámites que habían demorado su velatorio y anunció los detalles de la despedida. Su hija, Luciana Bifulco, fue la encargada de difundir la información en sus redes para quienes deseen acompañar a sus seres queridos.

La ceremonia se llevará a cabo este viernes 6 de noviembre, de 18 a 22, en La Pampa 5561, en la Ciudad de Buenos Aires. Para comunicarlo, la actriz publicó una tarjeta con una emotiva frase: “Despedimos con mucho amor a Daniel Alberto Bifulco”.

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Hasta ese momento, la realización del encuentro había quedado en suspenso por un obstáculo administrativo. Tras la muerte del humorista, ocurrida a los 56 años en su domicilio de Villa Urquiza, sus familiares no habían podido retirar el cuerpo de la morgue debido a la falta de documentación necesaria para completar el procedimiento.

Según trascendió del entorno, el DNI de Bifulco se encontraba en una inmobiliaria de Mar del Plata, lo que dificultó los trámites de identificación y obligó a aplazar los preparativos del último adiós.

Ante esa situación, Roberto Peña, quien compartió con él el recordado trío Los Jaimitos en VideoMatch, intervino para colaborar con la familia. El artista buscó recuperar el documento y hacerlo llegar a Buenos Aires a través de personas de su equipo teatral que estaban en la ciudad costera. En paralelo, se evaluó la posibilidad de presentar una licencia de conducir o una partida de nacimiento.

Mar del Plata ocupaba un lugar importante en la trayectoria de Bifulco, que se preparaba para volver a trabajar allí en la temporada de verano de 2027. Apenas una semana antes de su fallecimiento había firmado su incorporación a La magia de la risa, el espectáculo del Teatro Victoria.

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Incluso, pocas horas antes de morir, el comediante había compartido en sus redes la noticia de su regreso a esa propuesta. Durante el verano de 2026 ya había integrado el elenco junto a su hija, Pablo Cabaleiro —El Mago sin Dientes—, Flavio Gastaldi y Juan Bifulco.

"Ahora sí otro contrato firmado", indicaba en su posteo el Mago. En la imagen aparecía Bifulco junto a sus compañeros de elenco mostrándose felices por la confirmación de la obra en cartelera.

El fallecimiento se conoció el miércoles 4 de noviembre, luego de que su hermano llamara al 911 al advertir lo sucedido. Efectivos policiales y una ambulancia del SAME acudieron a la vivienda, donde se constató la muerte. De acuerdo con la información inicial, no se observaron signos de violencia.

Si bien entre las primeras versiones se mencionó un posible paro cardíaco, todavía no se informó oficialmente la causa del fallecimiento. Las actuaciones quedaron en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 36, con intervención de la Policía Científica. Una vez superadas las dificultades con la documentación, la familia pudo confirmar el encuentro para despedir al humorista.

     

 

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