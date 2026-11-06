La drástica decisión que tomaría el arquero que protagonizó el choque fatal con Jesús de Miguel

En ese sentido, destacó la importancia de las creencias religiosas de Owono y manifestó su deseo de que pueda comprender que no debe responsabilizarse personalmente por la tragedia. “Cree mucho en la Biblia. Ojalá pudiera entender que no tiene que cargar con esa culpa. Nadie sale a un campo pensando que va a matar a otro jugador”, sostuvo.

La drástica decisión que podría tomar el arquero Owono tras la muerte del futbolista Jesús de Miguel.

El testimonio expuso la dimensión emocional que atraviesa el futbolista, cuya posible decisión de abandonar la actividad profesional todavía no fue confirmada públicamente por él.

Denuncian insultos y hostigamiento contra la familia de Jesús Owono

Además del dolor por la muerte de Jesús de Miguel, el entorno del arquero enfrenta una situación de creciente tensión por los ataques que, según denunció Maye, comenzaron a recibir algunos de sus familiares. “Al hermano de Owono lo están llamando asesino. Le increpan en su equipo y hasta algunos padres le insultan. Es muy duro”, aseguró.

La dirigente también reveló que la hermana del futbolista estaría siendo hostigada por las consecuencias del clima de generado después del episodio. “Su hermana, que estudia en la Universidad de Valencia, también está sufriendo por lo que está pasando. No se lo merecen”, agregó.

Maye pidió comprensión hacia el entorno del guardameta y remarcó que, aunque las circunstancias son diferentes, ambas familias atraviesan un proceso doloroso. “Ellos también están viviendo un duelo, aunque de otra manera. La familia del fallecido ha perdido a un ser muy querido y eso les pesa muchísimo. Van a tener que convivir con lo ocurrido toda la vida”, explicó.

Jesús de Miguel.

Y añadió: “Pero a la familia de Owono también les ha cambiado la vida para siempre y no se merecen que les estén destrozando de esta manera”. Por último, hizo un pedido para que cesen los ataques y se respete la intimidad de los allegados al arquero: “Respeten su privacidad. Tienen otros dos hijos pequeños y un marido en casa. También están sufriendo. Owono necesita tiempo, ayuda y tranquilidad para poder asimilar lo que ha pasado”, concluyó.

El desgarrador comunicado de Jesús Owono

En medio de las repercusiones por el trágico episodio, Jesús Owono rompió el silencio a través de un comunicado difundido por el Andorra FC, en el que expresó el dolor que siente por la muerte del delantero. “Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado”, comenzó el arquero.

En su mensaje, también manifestó su acompañamiento a los familiares y amigos del futbolista fallecido. “Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían”, señaló. El guardameta reconoció que todavía tiene dificultades para procesar lo ocurrido y dejó en claro que su prioridad actual no pasa por el fútbol, sino por atravesar el duelo.

“Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo”, expresó. Finalmente, cerró su comunicado con una breve despedida: “Descansa en paz, Jesús”.

¿Jesús Owono se retira del fútbol profesional?

La posibilidad de que Jesús Owono abandone definitivamente el fútbol comenzó a tomar fuerza a partir de las declaraciones de Ana Maye, quien describió el profundo impacto psicológico que sufrió el arquero. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre su retiro, por lo que cualquier decisión relacionada con su futuro deportivo permanece abierta.

El arquero deberá afrontar un proceso de recuperación emocional después de un episodio que marcó su vida y la de la familia de Jesús de Miguel. Mientras tanto, desde su entorno insisten en que necesita tranquilidad, acompañamiento y tiempo para poder asimilar lo sucedido, lejos de las presiones y los ataques personales.