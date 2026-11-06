En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Arquero
Choque
Conmoción

La drástica decisión que tomaría el arquero que protagonizó el choque fatal con Jesús de Miguel

Jesús Owono atraviesa un momento devastador tras el impacto que terminó con la vida del delantero del Tenerife. Una persona de su entorno reveló qué analiza el futbolista para su futuro.

Jesús Owono atraviesa un momento devastador. (Foto: Reuters).

Jesús Owono atraviesa un momento devastador. (Foto: Reuters).

La trágica muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, continúa generando repercusiones en el fútbol español. Tres días después del fatal choque que protagonizó con Jesús Owono, arquero del Andorra FC, trascendió que el guardameta estaría evaluando una decisión que podría cambiar definitivamente su futuro: retirarse del fútbol profesional.

Leé también Desgarrador: habló el arquero que protagonizó el choque fatal con el futbolista Jesús de Miguel
Jesús Owono, arquero del FC Andorra, rompió el silencio tras el fatal choque con Jesús de Miguel, delantero de Tenerife. 

El impacto emocional del episodio habría dejado al arquero en una situación de profunda angustia, marcada por el sentimiento de culpa y la preocupación por la familia del jugador fallecido. Así lo reveló Ana Maye, coordinadora general de la selección de Guinea Ecuatorial, quien conoce a Owono desde su adolescencia y mantiene una relación cercana con su entorno.

Según explicó, el futbolista atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida y, por ahora, su continuidad deportiva habría quedado relegada frente a la necesidad de procesar lo ocurrido. Ana Maye describió el delicado estado emocional del arquero y aseguró que la muerte de Jesús de Miguel lo afectó profundamente, especialmente por la situación familiar que dejó el delantero.

“Por mucho que se lo digan, le apena muchísimo. Está muy afectado, sobre todo por el niño de un año y medio que tenía Jesús De Miguel y por su viuda. No sabe cómo gestionar todo esto”, expresó. La coordinadora explicó que el arquero encuentra dificultades para superar el sentimiento de culpa, pese a que el episodio ocurrió durante una acción de juego.

En ese sentido, destacó la importancia de las creencias religiosas de Owono y manifestó su deseo de que pueda comprender que no debe responsabilizarse personalmente por la tragedia. “Cree mucho en la Biblia. Ojalá pudiera entender que no tiene que cargar con esa culpa. Nadie sale a un campo pensando que va a matar a otro jugador”, sostuvo.

La drástica decisión que podría tomar el arquero Owono tras la muerte del futbolista Jesús de Miguel.

La drástica decisión que podría tomar el arquero Owono tras la muerte del futbolista Jesús de Miguel.

El testimonio expuso la dimensión emocional que atraviesa el futbolista, cuya posible decisión de abandonar la actividad profesional todavía no fue confirmada públicamente por él.

Denuncian insultos y hostigamiento contra la familia de Jesús Owono

Además del dolor por la muerte de Jesús de Miguel, el entorno del arquero enfrenta una situación de creciente tensión por los ataques que, según denunció Maye, comenzaron a recibir algunos de sus familiares. “Al hermano de Owono lo están llamando asesino. Le increpan en su equipo y hasta algunos padres le insultan. Es muy duro”, aseguró.

La dirigente también reveló que la hermana del futbolista estaría siendo hostigada por las consecuencias del clima de generado después del episodio. “Su hermana, que estudia en la Universidad de Valencia, también está sufriendo por lo que está pasando. No se lo merecen”, agregó.

Maye pidió comprensión hacia el entorno del guardameta y remarcó que, aunque las circunstancias son diferentes, ambas familias atraviesan un proceso doloroso. “Ellos también están viviendo un duelo, aunque de otra manera. La familia del fallecido ha perdido a un ser muy querido y eso les pesa muchísimo. Van a tener que convivir con lo ocurrido toda la vida”, explicó.

Jesús de Miguel.

Jesús de Miguel.

Y añadió: “Pero a la familia de Owono también les ha cambiado la vida para siempre y no se merecen que les estén destrozando de esta manera”. Por último, hizo un pedido para que cesen los ataques y se respete la intimidad de los allegados al arquero: “Respeten su privacidad. Tienen otros dos hijos pequeños y un marido en casa. También están sufriendo. Owono necesita tiempo, ayuda y tranquilidad para poder asimilar lo que ha pasado”, concluyó.

El desgarrador comunicado de Jesús Owono

En medio de las repercusiones por el trágico episodio, Jesús Owono rompió el silencio a través de un comunicado difundido por el Andorra FC, en el que expresó el dolor que siente por la muerte del delantero. “Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado”, comenzó el arquero.

En su mensaje, también manifestó su acompañamiento a los familiares y amigos del futbolista fallecido. “Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían”, señaló. El guardameta reconoció que todavía tiene dificultades para procesar lo ocurrido y dejó en claro que su prioridad actual no pasa por el fútbol, sino por atravesar el duelo.

Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo”, expresó. Finalmente, cerró su comunicado con una breve despedida: “Descansa en paz, Jesús”.

¿Jesús Owono se retira del fútbol profesional?

La posibilidad de que Jesús Owono abandone definitivamente el fútbol comenzó a tomar fuerza a partir de las declaraciones de Ana Maye, quien describió el profundo impacto psicológico que sufrió el arquero. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre su retiro, por lo que cualquier decisión relacionada con su futuro deportivo permanece abierta.

El arquero deberá afrontar un proceso de recuperación emocional después de un episodio que marcó su vida y la de la familia de Jesús de Miguel. Mientras tanto, desde su entorno insisten en que necesita tranquilidad, acompañamiento y tiempo para poder asimilar lo sucedido, lejos de las presiones y los ataques personales.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Arquero Choque España
Notas relacionadas
"Deja un...": el doloroso mensaje de la familia de Jesús de Miguel, el jugador que murió al chocar con un arquero
La promesa que le hizo el dueño de Tenerife a la viuda de Jesús de Miguel tras su trágico fallecimiento
Conmoción: la drástica decisión que tomó el arquero de Adorra tras la muerte de Jesús de Miguel

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar