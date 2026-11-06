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El resultado de Franco Colapinto en la FP1 del GP de Brasil que ilusiona a Alpine

Franco Colapinto cerró de gran manera la primera práctica del GP de Brasil en una tanda liderada por Lando Norris.

Franco Colapinto

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La actividad del Gran Premio de Brasil, la vigesimoprimera cita de la temporada 2026 de la Fórmula 1, comenzó en el Autódromo José Carlos Pace de San Pablo con una particularidad de entrada: la presencia de siete pilotos de reserva en la Práctica Libre 1. En ese escenario, Franco Colapinto completó la FP1 en la novena posición con su Alpine, en una tanda donde debió cargar con todo el trabajo de desarrollo de la escudería francesa debido a la ausencia momentánea de Pierre Gasly, cuyo monoplaza fue tripulado por el rookie italiano Gabriele Mini (7°). El piloto argentino llega a Interlagos buscando revancha tras la sanción sufrida en México, donde había terminado octavo en la carrera que consagró campeón del mundo a Kimi Antonelli pero perdió las unidades por una penalización post competencia.

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Durante el desarrollo de la sesión en el exigente trazado paulista de 4,309 kilómetros y sentido antihorario, el mejor registro quedó en manos del británico Lando Norris (McLaren), quien marcó un tiempo de 1m11.717s con neumáticos blandos. Colapinto logró meterse momentáneamente entre los tres mejores al colocar la goma roja y finalmente cerró su actuación en el noveno lugar a 0.9 segundos de la punta, por delante de Liam Lawson (10°). La práctica también incluyó una bandera roja por el despiste del Audi del juvenil Freddie Slater —reemplazante de Nico Hülkenberg— y el rodaje de Colton Herta en el auto de Sergio Pérez, sumando los kilómetros necesarios para obtener la superlicencia.

A qué hora y dónde ver la segunda práctica libre del GP de Brasil con Franco Colapinto

Tras cerrar la primera tanda dentro del top 10, la actividad oficial para el corredor argentino en Interlagos continuará este mismo viernes. La segunda sesión de entrenamientos libres (FP2) se disputará a partir de las 16:00 (hora de la Argentina), instancia en la que los equipos terminarán de ajustar la puesta a punto de cara a la clasificación y a la competencia pautada a 71 vueltas. Toda la cobertura del fin de semana en el circuito brasileño se podrá seguir en vivo a través de las pantallas de Fox Sports y la plataforma Disney+ Premium.

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