El resultado de Franco Colapinto en la FP1 del GP de Brasil que ilusiona a Alpine

La actividad del Gran Premio de Brasil, la vigesimoprimera cita de la temporada 2026 de la Fórmula 1, comenzó en el Autódromo José Carlos Pace de San Pablo con una particularidad de entrada: la presencia de siete pilotos de reserva en la Práctica Libre 1. En ese escenario, Franco Colapinto completó la FP1 en la novena posición con su Alpine, en una tanda donde debió cargar con todo el trabajo de desarrollo de la escudería francesa debido a la ausencia momentánea de Pierre Gasly, cuyo monoplaza fue tripulado por el rookie italiano Gabriele Mini (7°). El piloto argentino llega a Interlagos buscando revancha tras la sanción sufrida en México, donde había terminado octavo en la carrera que consagró campeón del mundo a Kimi Antonelli pero perdió las unidades por una penalización post competencia.