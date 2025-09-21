Franco Colapinto y su difícil carrera en Bakú: "Me complicó la vida"

"Fue una carrera difícil. Hay que trabajar para la próxima. Pero sí, obvio que con lo de Alex perdí 12 segundos (...), me complicó la vida. Fue una carrera larga pero creo que hice las cosas bastante bien de mi lado, es lo más que puedo hacer y esperar a que mejoremos".

Con la mirada puesta en el Gran Premio de Singapur, el piloto argentino espera que su auto funcione mejor en un circuito más técnico y con curvas lentas, donde confía en poder explotar sus habilidades y sumar puntos importantes para la temporada.

"Buena largada, pasé a varios autos y nada, después obviamente en ritmo no tenemos el auto, así que es bastante simple. No gastamos mucho la goma, no tenemos ritmo para ir para adelante. Hay que tomar muchos riesgos para ir fuerte y nada, no salen las cosas por ahora", consideró el argentino.

Franco Colapinto volvió al Gran Premio de Azerbaiyán, escenario donde hace un año sumó sus primeros puntos en la Fórmula 1. Sin embargo, esta temporada la suerte no estuvo de su lado y terminó 18°.

El argentino largó desde la posición 16 y rápidamente avanzó hasta la 13° posición en las primeras vueltas, mostrando un ritmo sólido que le daba esperanzas de seguir escalando en el pelotón. Pero el desgaste de los neumáticos medios obligó a una parada en boxes en la vuelta 15. Al reincorporarse, Colapinto quedó en la parte final del pelotón, frente a su excompañero Alex Albon, mientras Oscar Piastri ya había abandonado en la primera vuelta tras un choque.

En la curva cinco de la vuelta 17, Albon tocó la rueda trasera izquierda de Colapinto, provocando un trompo que terminó con el Alpine golpeando uno de los muros. Por suerte, Franco pudo recuperar el control del monoplaza y continuar, aunque con 12 segundos perdidos y daños que afectaron la aerodinámica, comprometiendo su rendimiento en la segunda mitad de la carrera.