En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Singapur
Automovilismo

Franco Colapinto y su difícil carrera en Bakú: "Me complicó la vida"

El piloto argentino de Alpine reflexionó sobre su actuación en el Gran Premio de Azerbaiyán y se mostró esperanzado de cara a Singapur, pese a las dificultades que tuvo en la carrera.

Franco Colapinto y su difícil carrera en Bakú: Me complicó la vida

Franco Colapinto y su difícil carrera en Bakú: "Me complicó la vida"

El Gran Premio de Azerbaiyán de 2025 presentó un desafío extra para Colapinto. Desde el inicio, se encontró con problemas mecánicos y estratégicos: “Salí de boxes bloqueando, con alerón roto. Fue una carrera complicada, pasé varios autos pero en ritmo no tenemos mucho auto. No salen las cosas por ahora”, explicó el argentino.

Leé también El detalle positivo y clave que se lleva Franco Colapinto de la primera práctica en Bakú
El detalle positivo y clave que se lleva Franco Colapinto de la primera práctica en Bakú. (Foto: Reuters)

Además, sufrió un incidente con su excompañero Alexander Albon, que le costó 12 segundos adicionales en su tiempo de carrera. Pese a la complicación, logró mantener el control del Alpine A525 y terminó la prueba, aunque relegado en la clasificación.

Tras la carrera en Bakú, destacó sus avances personales y la adaptación al ritmo de la Fórmula 1: “Lo importante es que estoy mostrando que estoy mejorando. No estuvimos cómodos y nos faltó ritmo, pero yo estoy mejor”, señaló.

Embed

"Fue una carrera difícil. Hay que trabajar para la próxima. Pero sí, obvio que con lo de Alex perdí 12 segundos (...), me complicó la vida. Fue una carrera larga pero creo que hice las cosas bastante bien de mi lado, es lo más que puedo hacer y esperar a que mejoremos".

Con la mirada puesta en el Gran Premio de Singapur, el piloto argentino espera que su auto funcione mejor en un circuito más técnico y con curvas lentas, donde confía en poder explotar sus habilidades y sumar puntos importantes para la temporada.

"Buena largada, pasé a varios autos y nada, después obviamente en ritmo no tenemos el auto, así que es bastante simple. No gastamos mucho la goma, no tenemos ritmo para ir para adelante. Hay que tomar muchos riesgos para ir fuerte y nada, no salen las cosas por ahora", consideró el argentino.

Cómo salió Franco Colapinto en F1 hoy: finalizó 18° en el GP de Azerbaiyán

El piloto argentino de Alpine sufrió un trompo tras un toque con Alex Albon y no pudo mantener el ritmo que mostró al inicio de la carrera en Bakú.

Franco Colapinto volvió al Gran Premio de Azerbaiyán, escenario donde hace un año sumó sus primeros puntos en la Fórmula 1. Sin embargo, esta temporada la suerte no estuvo de su lado y terminó 18°.

El argentino largó desde la posición 16 y rápidamente avanzó hasta la 13° posición en las primeras vueltas, mostrando un ritmo sólido que le daba esperanzas de seguir escalando en el pelotón. Pero el desgaste de los neumáticos medios obligó a una parada en boxes en la vuelta 15. Al reincorporarse, Colapinto quedó en la parte final del pelotón, frente a su excompañero Alex Albon, mientras Oscar Piastri ya había abandonado en la primera vuelta tras un choque.

En la curva cinco de la vuelta 17, Albon tocó la rueda trasera izquierda de Colapinto, provocando un trompo que terminó con el Alpine golpeando uno de los muros. Por suerte, Franco pudo recuperar el control del monoplaza y continuar, aunque con 12 segundos perdidos y daños que afectaron la aerodinámica, comprometiendo su rendimiento en la segunda mitad de la carrera.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Franco Colapinto Singapur Fórmula 1
Notas relacionadas
Franco Colapinto se refirió a los rumores sobre su continuidad en Alpine y lanzó un mensaje claro: "No me..."
Franco Colapinto largó desde el puesto 16° en Bakú tras un choque en la clasificación del GP de Azerbaiyán
VIDEO: de la ilusión a la bronca, así fue el toque de Albon a Colapinto en Bakú

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar