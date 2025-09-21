El desesperado pedido de la China Suárez tras su sigiloso regreso a la Argentina

China Suárez post

Lo cierto es que horas más tarde, la China Suárez recurrió a sus redes para hacer un especial pedido por alguien a quien quiere mucho y está pasando por un difícil momento.

La madre de Rufina, Magnolia y Amancio reposteó una imagen de un informe médico en el que se requieren veinte voluntarios para donar sangre a una persona y explicó qué sucedió. En el mismo se solicitaban dadores de sangre para el servicio de hemoterapia en una clínica privada de CABA.

“Hola, ¿cómo están? ¡Espero que super bien! Sé que esta es una comunidad preciosa. Es para el papá de un amigo que amo. Por favor si no podés, suma que compartas”, describió la China Suárez en sus historias recién llegada a la Argentina pidiendo ayuda a sus fanáticos virtuales para aquel que pueda acercarse a colaborar con la donación de sangre o bien compartir el posteo.

La picante chicana de la China Suárez a Benjamín Vicuña

La China Suárez le envió un sutil y categórico mensaje a su ex Benjamín Vicuña luego de publicar la foto de sus hijos comenzando las clases en un colegio de Turquía tras la polémica que los enfrentó cuando el chileno revocó el permiso con que contaba ella para viajar al exterior con los dos hijos que tienen en común.

El periodista Gustavo Méndez, que mantiene diálogo con la China Suárez, reveló en La posta del espectáculo (La Tv Pública) el picante mensaje de la actriz dirigido a Benjamín Vicuña luego de la polémica por sus dos hijos que los enfrentó tiempo atrás y que explotó mediáticamente.

"’Hay muchos que estaban preocupados porque mis hijos no estaban escolarizados’”, leyó el comunicador que le confió la China en un claro palito que estaría dirigo al actor chileno y que además la acriz le mencionó en su mensaje a otras personas famosas en particular que prefirió no revelar.

Antes, la actriz había subido una imagen de sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio abrazados y felices con la vestimenta escolar del exclusivo establecimiento educativo donde asisten en ese país.

"Estoy tan orgullosa de ustedes. Tan feliz de verlos siempre unidos, aprendiendo nuevos idiomas, nuevas culturas, haciendo nuevos amigos. Los amo con toda mi alma. Dos semanas en un nuevo colegio, adaptadísimos, felices", describió Eugenia junto a la imagen de sus tres hijos sonriendo y vestidos con el uniforme escolar y acompañado de varios emojis con corazones.