La foto del reencuentro de Benjamín Vicuña con su hija Magnolia tras su regreso a la Argentina: qué hicieron

Eugenia la China Suárez regresó el sábado a la Argentina el sábado proveniente de Turquía después de estar acompañando varias semanas a su actual pareja Mauro Icardi.
Tras la llegada de la China Suárez a la Argentina desde Turquía, el actor Benjamín Vicuña pudo ver a su hija Magnolia tras varias semanas y publicó una imagen juntos.
Lo cierto es que la llegada de la actriz al país estuvo envuelta en una gran polémica ya que eludió cualquier tipo de contacto con la prensa al salir por una puerta del Aeropuerto Internacional de Ezeiza que no era la principal y así evitó enfrentar a los periodistas que la aguardaron durante varias horas en la guardia periodística.
Lo cierto es que Benjamín Vicuña publicó el sábado una tierna postal en la que se lo ve abrazado a Magnolia, disfrutando de una salida al cine donde vieron juntos Papá x Dos, película que protagoniza junto a Celeste Cid y que se estrenó hace unos días.
"Tarde ideal para ir al cine Papá x Dos", indicó desde sus historias el artista en una imagen en la sala abrazado junto a su pequeña hija tras unas semanas sin verse.
Justamente hace unos días se dio la avant premiere de la comedia en un conocido shopping donde asistieron varios famosos y el chileno estuvo compañado por su novia, Anita Espasandín.
El actor finalmente se reencontró con su hija tras el viaje con la madre a Turquía que estuvo envuelto en un gran escándalo en la previa por aquel permiso que había revocado para que la actriz pueda viajar con sus hijos al exterior y derivó en un demoledor y escandaloso posteo de la actriz en las redes contra su ex.
Luego de evitar el contacto con la prensa en su arribo a la Argentina, la actriz la China Suárez compartió un posteo en las redes con un aviso muy especial y que alertó a todos.
La novia del futbolista Mauro Icardi, luego de visitar a una gran amiga y madrina de su hija mayor Rufina, recurrió a sus redes para hacer un especial pedido por alguien a quien quiere mucho y está pasando por un difícil momento familiar.
La madre de Rufina, Magnolia y Amancio reposteó una imagen de un informe médico en el que se requieren veinte voluntarios para donar sangre a una persona y explicó qué sucedió. En el mismo se solicitaban dadores de sangre para el servicio de hemoterapia en una clínica privada de CABA.
“Hola, ¿cómo están? ¡Espero que super bien! Sé que esta es una comunidad preciosa. Es para el papá de un amigo que amo. Por favor si no podés, suma que compartas”, describió la China Suárez en sus historias recién llegada a la Argentina pidiendo ayuda a sus fanáticos virtuales para aquel que pueda acercarse a colaborar con la donación de sangre o bien compartir el posteo.
Cabe recordar que en su arribo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza el sábado, la actriz eludió a los periodistas que la esperaban desde hacía horas retirándose por una puerta que no era la principal y causando un gran malestar en los cronistas por su accionar evasivo ya que confiaban en obtener su testimonio.