Los nuevos datos de la salud de Thiago Medina tras su vital operación de las costillas

“El paciente Thiago Medina fue intervenido quirúrgicamente en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de la Provincia de Buenos Aires por equipos del servicio de cirugía en conjunto con profesionales dependientes del Hospital de Alta Complejidad Bicentenario a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires”, se informó.

“La operación duró cuatro horas y media. Se procedió a la reconstrucción de la parrilla costal. Se mantuvo hemodinamicamente estable. No presentó intercurrencias”, se precisó del tiempo que demandó la intervencion a Thiago Medina.

“En estos momentos se encuentra en la unidad de terapia intensiva, bajo control clínico y sin la necesidad del suministro de inotrópicos, con buenos parámetros de manejo de asistencia respiratoria mecánica. Se espera evolución. Pronostico reservado", explicó el comunicado.

En tanto, su hermana melliza Brisa comentó el sábado desde sus historias en Instagram: "El parte médico en el día de la fecha 20/9 a la cual se encuentra estable con pronóstico reservado y sigue evolucionando bien, ya han pasado las 24 horas de post operatorio, les pedimos que sigan orando y pidiendo a Dios para que cada día siga mejorando".

Por su parte, Daniela Celis, madre de sus dos hijas Aimé y Laia, comentó vía historias de Instagram tras la finalización de la operación: "Thiago recién salió del quirófano. Fue una cirugía sin complicaciones, con buena reparación de la parrilla costal. Permanece en terapia intensiva, estable. En este momento no requiere droga para la presión. Esperamos su evolución. Mantenemos pedido de cadena de oración, que toda la fe, luz y fuerzas llegan".

Comunicado de Daniela Celis

El video más emotivo de Camilota con Thiago Medina

Camila Deniz, conocida como Camilota, publicó en su cuenta de Instagram un video inédito recordando un momento junto a su hermano Thiago Medina, donde él simulaba ser un boxeador y ella lo presentaba en el ring.

"En este ring que es la vida, vos siempre fuiste un luchador. Hoy estás dando la pelea más importante, y nosotros estamos en tu esquina, alentándote con todo nuestro amor", indicó Camilota en su posteo en medio de la lucha del joven en terapia intensiva.

Y agregó a flor de piel: "No estás solo cada golpe que das es nuestra esperanza, cada respiro es una victoria. Creemos en vos, porque sos más fuerte de lo que imaginas".

Al pie del video, Camila Deniz reflexionó profunda en medio de este difícil momento que viven como familia: "Sin darnos cuenta estábamos jugando a la lucha y ahora la estás luchando en serio. Te amo".