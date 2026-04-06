Alerta jubilados: el nuevo tope para cobrar el bono de $70.000 y qué pasa si superás la mínima
Con el aumento del 2,9% en abril, ANSES modificó el techo de ingresos para acceder al refuerzo. Quiénes lo cobran completo, quiénes reciben un proporcional y quiénes quedan afuera.
Alerta jubilados: el nuevo tope para cobrar el bono de $70.000 y qué pasa si superás la mínima
La ANSES confirmó que en abril de 2026 se mantendrá el bono extraordinario de $70.000, un alivio necesario ante la inflación. Sin embargo, tras el último ajuste por movilidad, el dato que todos los jubilados deben mirar no es solo el monto del bono, sino el nuevo tope de ingresos.
Este mes, el haber mínimo garantizado se ubicó en $380.319,31. Esto significa que el "techo" para recibir algún tipo de asistencia extra subió, pero el bono sigue congelado en su valor nominal.
Quiénes cobran el bono de $70.000 completo
El refuerzo total de $70.000 está destinado exclusivamente a quienes perciben la jubilación mínima y a ciertos grupos vulnerables:
Jubilados de la mínima: cobran $380.319,31 + $70.000 = $450.319,31.
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): reciben el bono completo, alcanzando un total de $374.255,45.
Pensiones No Contributivas (PNC): por invalidez y vejez cobran un total de $336.223,52.
Madres de 7 hijos: se equiparan a la mínima y perciben $450.319,31.
La regla del proporcional: ¿qué pasa si gano más de la mínima?
Aquí es donde surge la mayor confusión. Si tu jubilación supera los $380.319 pero es menor a $450.319, ANSES te pagará un bono proporcional hasta alcanzar esa cifra.
Ejemplo rápido: si tu haber de abril es de $400.000, no vas a cobrar los $70.000 completos. Recibirás un bono de $50.319 para llegar al tope de $450.319.
¿Quiénes quedan excluidos del bono?
Aquellos jubilados y pensionados que, tras el aumento del 2,9%, tengan un haber básico superior a $450.319,31, no recibirán ningún pago extra este mes. El Gobierno decidió mantener este límite para concentrar el gasto en los sectores de menores ingresos.
Calendario de cobro: cuándo se deposita el bono
El bono se paga en la misma fecha y cuenta donde percibís tu haber habitual. No hace falta hacer ningún trámite extra.
Jubilados que NO superan la mínima (cobran el bono completo):
DNI terminados en 0: 10 de abril
DNI terminados en 1: 13 de abril
DNI terminados en 2: 14 de abril
DNI terminados en 3: 15 de abril
DNI terminados en 4: 16 de abril
DNI terminados en 5: 17 de abril
DNI terminados en 6: 20 de abril
DNI terminados en 7: 21 de abril
DNI terminados en 8: 22 de abril
DNI terminados en 9: 23 de abril
Jubilados que superan la mínima (cobran proporcional o nada):