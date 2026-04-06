Alerta jubilados: el nuevo tope para cobrar el bono de $70.000 y qué pasa si superás la mínima

Ejemplo rápido: si tu haber de abril es de $400.000, no vas a cobrar los $70.000 completos. Recibirás un bono de $50.319 para llegar al tope de $450.319.

ANSES_AUH_Alimentar ANSES confirmó un BONO de $600.000: quiénes pueden cobrarlo en marzo 2026

¿Quiénes quedan excluidos del bono?

Aquellos jubilados y pensionados que, tras el aumento del 2,9%, tengan un haber básico superior a $450.319,31, no recibirán ningún pago extra este mes. El Gobierno decidió mantener este límite para concentrar el gasto en los sectores de menores ingresos.

Calendario de cobro: cuándo se deposita el bono

El bono se paga en la misma fecha y cuenta donde percibís tu haber habitual. No hace falta hacer ningún trámite extra.

Jubilados que NO superan la mínima (cobran el bono completo):

DNI terminados en 0: 10 de abril

DNI terminados en 1: 13 de abril

DNI terminados en 2: 14 de abril

DNI terminados en 3: 15 de abril

DNI terminados en 4: 16 de abril

DNI terminados en 5: 17 de abril

DNI terminados en 6: 20 de abril

DNI terminados en 7: 21 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

Jubilados que superan la mínima (cobran proporcional o nada):