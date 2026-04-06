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Calendario ANSES de abril: quiénes cobran esta semana con el aumento y el bono de $70.000

Con el aumento del 2,9% y el bono de $70.000, ANSES definió el esquema de pagos para la segunda semana de abril. Conocé las fechas por terminación de DNI y cuánto cobran en total los beneficiarios de AUH sumando la Tarjeta Alimentar.

Calendario ANSES de abril: quiénes cobran esta semana con el aumento y el bono de $70.000

Calendario ANSES de abril: quiénes cobran esta semana con el aumento y el bono de $70.000

La ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) avanza con el calendario de pagos de abril 2026 para todos sus beneficiarios. Esta semana es clave, ya que se activan los cobros para el grupo más numeroso de jubilados y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), quienes percibirán sus haberes con el incremento del 2,9% derivado del índice de inflación.

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Además, el organismo confirmó que los jubilados de la mínima y pensionados recibirán el bono extraordinario de $70.000, lo que eleva el piso de ingresos a los $450.319.

Jubilados de ANSES: quiénes cobran esta semana

El cronograma está organizado por la terminación del DNI. Prestá atención a las fechas confirmadas para evitar demoras en el cajero:

Jubilados y Pensionados (haberes que no superen la mínima)

  • DNI terminados en 0: viernes 10 de abril

  • DNI terminados en 1: lunes 13 de abril

  • DNI terminados en 2: martes 14 de abril

  • DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril

  • DNI terminados en 4: jueves 16 de abril

  • DNI terminados en 5: viernes 17 de abril

  • DNI terminados en 6: lunes 20 de abril

  • DNI terminados en 7: martes 21 de abril

  • DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril

  • DNI terminados en 9: jueves 23 de abril

ANSES confirmó el calendario de pagos de abril 2026

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: ya cobraron (Lunes 6 de abril)

  • DNI terminados en 2 y 3: martes 7 de abril

  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 8 de abril

  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 9 de abril

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 10 de abril

Jubilados y Pensionados (haberes que superan la mínima)

Cobran a partir de la cuarta semana del mes. Si el haber es menor a $450.319, reciben un bono proporcional.

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 24 de abril

  • DNI terminados en 2 y 3: lunes 27 de abril

  • DNI terminados en 4 y 5: martes 28 de abril

  • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 29 de abril

  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 30 de abril

Montos finales: cuánto vas a tener depositado

Con la actualización de abril, así quedaron los montos netos que figuran en el cajero (ya con el aumento aplicado):

  • Jubilación Mínima: $380.319 + $70.000 de bono = $450.319.

  • PUAM: $304.255 + $70.000 de bono = $374.255.

  • AUH: el monto total es de $136.666, pero el pago neto por hijo es de $109.332 (tras la retención del 20%).

Dato Clave: si cobrás más de una prestación (por ejemplo, jubilación y pensión), el tope para recibir el bono se calcula sobre la suma de ambos beneficios. Si esa suma supera los $450.319, no se percibe el refuerzo.

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