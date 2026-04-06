Calendario ANSES de abril: quiénes cobran esta semana con el aumento y el bono de $70.000

DNI terminados en 0: viernes 10 de abril

DNI terminados en 1: lunes 13 de abril

DNI terminados en 2: martes 14 de abril

DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril

DNI terminados en 4: jueves 16 de abril

DNI terminados en 5: viernes 17 de abril

DNI terminados en 6: lunes 20 de abril

DNI terminados en 7: martes 21 de abril

DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril

DNI terminados en 9: jueves 23 de abril

ANSES confirmó el calendario de pagos de abril 2026

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: ya cobraron (Lunes 6 de abril)

DNI terminados en 2 y 3: martes 7 de abril

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 8 de abril

DNI terminados en 6 y 7: jueves 9 de abril

DNI terminados en 8 y 9: viernes 10 de abril

Jubilados y Pensionados (haberes que superan la mínima)

Cobran a partir de la cuarta semana del mes. Si el haber es menor a $450.319, reciben un bono proporcional.

DNI terminados en 0 y 1: viernes 24 de abril

DNI terminados en 2 y 3: lunes 27 de abril

DNI terminados en 4 y 5: martes 28 de abril

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 29 de abril

DNI terminados en 8 y 9: jueves 30 de abril

Montos finales: cuánto vas a tener depositado

Con la actualización de abril, así quedaron los montos netos que figuran en el cajero (ya con el aumento aplicado):

Jubilación Mínima: $380.319 + $70.000 de bono = $450.319 .

PUAM: $304.255 + $70.000 de bono = $374.255 .

AUH: el monto total es de $136.666, pero el pago neto por hijo es de $109.332 (tras la retención del 20%).

Dato Clave: si cobrás más de una prestación (por ejemplo, jubilación y pensión), el tope para recibir el bono se calcula sobre la suma de ambos beneficios. Si esa suma supera los $450.319, no se percibe el refuerzo.