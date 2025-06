Gallardo cuestionó a la FIFA en la previa al debut de River en el Mundial de Clubes

river hoy.jpg

Mastantuono, el Real Madrid y su lugar en el equipo

Consultado sobre el pase de Franco Mastantuono al Real Madrid, el entrenador eligió ser cauto: “Quiero ser medido, meternos en lo futbolístico. Nos va a movilizar lo deportivo ahora. Hay que apostar a que Franco pueda estar lo más enfocado en esta competencia, después veremos cómo continuamos”.

Respecto a su titularidad, Gallardo fue tajante: “Lo voy a gestionar como hasta ahora. Concretamente. Quiere jugar, los compañeros lo están acompañando, él está bien y contenido. Si Mastantuono está bien, jugará; si no, no jugará. No es tan complicado".

En otro tramo de la charla, el DT recordó la reciente eliminación ante Platense por penales, en los cuartos de final del Torneo Apertura: “El partido con Platense en sí nos marcó un parate que por ahí no esperábamos. Ahí parece que todo se diluye, pero la competencia sigue”.

River buscará este martes sumar sus primeros tres puntos en el Grupo E del Mundial de Clubes ante Urawa Reds, en un torneo que comparte con Inter de Milán y Rayados de Monterrey.