Murió un histórico árbitro argentino que resistió las amenazas de Pablo Escobar

A nivel continental, participó en la Copa América 1979, arbitrando tres partidos, incluyendo la semifinal de vuelta entre Brasil y Paraguay en el Maracaná, que clasificó al equipo guaraní a la final. También estuvo presente en torneos juveniles como el Mundial Sub 20 de 1983 en México y el Sub 17 de 1985 en China, así como en varias eliminatorias sudamericanas.

El día que Espósito fue amenazado de parte de Pablo Escobar

COMBO-POPEYE-ESCOBAR

Durante la Copa Libertadores de 1989, Carlos “Coco” Espósito vivió uno de los momentos más tensos de su carrera.

En la semifinal entre Atlético Nacional de Medellín y Danubio (Uruguay), junto a sus asistentes Abel Gnecco y Juan Bava, fueron amenazados de muerte por el cartel de Pablo Escobar, que buscaba asegurar un triunfo para el equipo colombiano. El reconocido sicario “Popeye”, mano derecha del líder narco, fue el encargado de la intimidación.

A pesar de la presión y del intento de soborno, los árbitros se mantuvieron firmes y dirigieron el partido con normalidad, que de todos modos terminó 6-0 a favor de Atlético Nacional, conjunto que finalmente se consagró campeón de esa edición.

El episodio quedó marcado como un ejemplo de integridad y profesionalismo en la historia del arbitraje argentino.