En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Murió
árbitro
Luto en el fútbol local

Murió un histórico árbitro argentino que resistió las amenazas de Pablo Escobar

La noticia fue confirmada este viernes por la Asociación Argentina de Árbitros (AAA) a través de su cuenta en la red social X,

La Asociación Argentina de Árbitros (AAA) confirmó este viernes el fallecimiento de Carlos ‘Coco’ Espósito

La Asociación Argentina de Árbitros (AAA) confirmó este viernes el fallecimiento de Carlos ‘Coco’ Espósito

Murió Carlos “Coco” Espósito, uno de los árbitros más destacados en la historia del fútbol argentino, que alcanzó la cúspide de su carrera al dirigir en el Mundial de México 1986, además de intervenir en múltiples torneos nacionales e internacionales.

Leé también Tragedia en el fútbol argentino: murió el árbitro Iván Ojeda
tragedia en el futbol argentino: murio el arbitro ivan ojeda

La noticia fue confirmada este viernes por la Asociación Argentina de Árbitros (AAA) a través de un comunicado en su cuenta oficial de X: “Lamentamos informar el fallecimiento de Carlos ‘Coco’ Espósito. Árbitro mundialista (México 1986), con una vasta y reconocida trayectoria nacional e internacional, Fue sin dudas un referente de nuestro arbitraje, además de un gran amigo y compañero", indicaron.

En el mismo mensaje, también se destacó: "Partícipe de la fundación del Campo Deportivo de nuestra Asociación, su legado permanecerá imborrable en nuestra memoria y seguirá inspirando a las futuras generaciones. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento”.

Espósito tuvo una destacada carrera en el referato argentino y en el ámbito internacional. En el Mundial de México 1986, dirigió dos encuentros: México 2-1 Bélgica en fase de grupos y Francia 2-0 Italia en octavos de final.

A nivel continental, participó en la Copa América 1979, arbitrando tres partidos, incluyendo la semifinal de vuelta entre Brasil y Paraguay en el Maracaná, que clasificó al equipo guaraní a la final. También estuvo presente en torneos juveniles como el Mundial Sub 20 de 1983 en México y el Sub 17 de 1985 en China, así como en varias eliminatorias sudamericanas.

El día que Espósito fue amenazado de parte de Pablo Escobar

COMBO-POPEYE-ESCOBAR

Durante la Copa Libertadores de 1989, Carlos “Coco” Espósito vivió uno de los momentos más tensos de su carrera.

En la semifinal entre Atlético Nacional de Medellín y Danubio (Uruguay), junto a sus asistentes Abel Gnecco y Juan Bava, fueron amenazados de muerte por el cartel de Pablo Escobar, que buscaba asegurar un triunfo para el equipo colombiano. El reconocido sicario “Popeye”, mano derecha del líder narco, fue el encargado de la intimidación.

A pesar de la presión y del intento de soborno, los árbitros se mantuvieron firmes y dirigieron el partido con normalidad, que de todos modos terminó 6-0 a favor de Atlético Nacional, conjunto que finalmente se consagró campeón de esa edición.

El episodio quedó marcado como un ejemplo de integridad y profesionalismo en la historia del arbitraje argentino.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Murió árbitro Pablo Escobar
Notas relacionadas
"Como si fuera un perro": testigos de la muerte de Samuel Tobares revelaron qué pasó en el operativo
"Entró caminando y salió muerto": quién era el paciente que fue por un implante dental y nunca despertó
La confesión más íntima de Colapinto: qué es lo que más extraña de su vida antes de la F1

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar