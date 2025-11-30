La desgarradora carta de Axel por las muertes que lo destrozaron: "Su luz va a seguir viva para siempre"

Sobre el accidente, Axel explicó con mucha tristeza: “Cuatro chicas que venían de distintos lugares del país, que habían sido parte de esa noche tan especial, sufrieron un accidente en la madrugada... y lamentablemente perdieron la vida".

"Algunas de ellas eran parte de los Fans Club, chicas que me habían acompañado durante años, que conocía, que veía siempre adelante en los conciertos, con su alegría y su energía. De hecho, con una de ellas, Clau Risso, me saqué una foto el sábado en el concierto de Rosario”, recordó conmovido el artista sobre el cercano vínculo que tenía con esas fans que lo seguían desde hace tiempo.

Y remarcó: “Me siento sumamente triste por lo sucedido y quiero expresar mi dolor más profundo y mis condolencias a sus familias, a sus amigos, a todos los que hoy están atravesando esta pérdida tan difícil de comprender. No existen palabras que alivien algo así. Les envío mi más sincero abrazo, el respeto y el acompañamiento, aunque sea desde la distancia".

"Gracias chicas por tanto amor. Gracias por cada abrazo, cada cartel, cada viaje, cada gesto que tuvieron conmigo y con mi música. Su luz va a seguir viva en mi para siempre al igual que en cada persona que tocaron. Les pido a todos que enviemos fuerza, oración y respeto para sus seres queridos. Hoy mi corazón está con ustedes", concluyó Axel sin consuelo y enviando las condolencias a la familia de las víctimas.

Cómo fue el trágico accidente donde murieron cuatro fans de Axel

Un choque múltiple de extrema violencia ocurrió en la madrugada del viernes en la Ruta 90, a la altura de Alcorta, en el sur santafesino, dejó cinco muertos.

El siniestro ocurrió en una curva e involucró atres vehículos. Las víctimas fatales fueron un hombre de 49 años y cuatro mujeres de entre 56 y 63 años que regresaban del recital de Axel.

El accidente se registró alrededor de las 0.20, cerca del acceso a Alcorta. En ese punto, un Ford Focus y un Volkswagen Gol impactaron de frente, mientras que una Ford Ecosport terminó afectada por restos dispersos tras la colisión principal.

La ruta permaneció interrumpida por más de seis horas debido a la magnitud del choque y a las tareas de rescate de los Bomberos Voluntarios de Alcorta que acudieron de inmediato al lugar del choque. Las mujeres volvían a Máximo Paz tras estar presentes en el recital del cantante Axel en Melincué y tenían entre 56 y 63 años.