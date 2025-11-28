Colapinto no repunta en Qatar: largará último en la Sprint

Los problemas no fueron solo del piloto bonaerense: Gasly también quedó fuera en la SQ1, ubicándose 19°. Lewis Hamilton, Liam Lawson y Lance Stroll tampoco lograron pasar de ronda, lo que reflejó lo exigente que fue la pista y lo ajustados que estuvieron los tiempos en el primer segmento de clasificación.

Cómo quedó la parte alta y quién hizo la pole

Mientras Alpine sufría, McLaren tuvo un viernes ideal. Oscar Piastri fue el más rápido tanto en la práctica libre como en cada fase de la clasificación, coronando su dominio con una pole muy trabajada en la SQ3. El australiano se impuso ante George Russell, que partirá segundo, y Lando Norris, que cerró el top 3.

La nota inesperada la dio Max Verstappen: el neerlandés se despistó en uno de sus intentos, quedó condicionado para su vuelta final y no pudo acercarse a los registros de Piastri. Aun así, el actual campeón llega con chances de descontar puntos importantes en la pelea por el título, donde figura como uno de los tres candidatos junto a Norris y Piastri.

Cómo sigue el fin de semana del GP de Qatar

La carrera Sprint del Gran Premio de Qatar se disputará este sábado a las 11:00 (hora de Argentina) y otorgará 8 puntos decisivos en la recta final del campeonato. Para Colapinto, será una oportunidad para intentar avanzar y recuperar sensaciones después de un viernes complicado.

Más tarde, a las 15:00, se llevará a cabo la clasificación tradicional que ordenará la grilla para la carrera principal del domingo, prevista para las 13:00. El fin de semana en Lusail promete acción intensa, tanto por la definición del título como por las dificultades que presenta el circuito en un formato sprint.