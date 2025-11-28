En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Qatar
FÓRMULA 1

Colapinto no repunta en Qatar: largará último en la Sprint

Franco Colapinto no logró revertir su flojo inicio de actividad en Qatar y quedó último tanto en la práctica como en la clasificación para la Sprint. Oscar Piastri se quedó con la pole y Gasly partirá 19° en Lusail.

Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

El viernes en Lusail dejó un panorama complicado para Franco Colapinto. En la previa de la penúltima fecha del calendario 2025 de la Fórmula 1, el argentino no consiguió encontrar el ritmo ni las sensaciones necesarias para avanzar en una jornada clave por el formato Sprint. Tras quedar 20° en la única práctica libre, el piloto de Alpine volvió a cerrar la tabla en la clasificación y largará último en la mini carrera de este sábado.

Leé también El duro inicio de Colapinto en Qatar: qué pasó en la única práctica del fin de semana
el duro inicio de colapinto en qatar: que paso en la unica practica del fin de semana
image

El Gran Premio de Qatar abrió su actividad con un cronograma comprimido y sin margen para errores. El único ensayo libre, disputado horas antes de la clasificación, ya había mostrado dificultades para Colapinto, que terminó en la última posición. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, fue 18° en esa tanda.

La clasificación Sprint confirmó esa tendencia: el argentino no superó la SQ1 y se ubicó 20° nuevamente. Gasly, por su parte, finalizó 19°, también lejos de los tiempos de referencia. En la parte alta, Oscar Piastri se quedó con la pole después de dominar todo el viernes.

Qué pasó con Colapinto en la clasificación Sprint

La sesión comenzó con condiciones normales en Lusail, pero Alpine volvió a mostrar un rendimiento por debajo del promedio. Colapinto no logró mejorar sus registros lo suficiente como para superar el primer corte. Su vuelta rápida quedó lejos del tiempo necesario para meterse en SQ2 y el argentino terminó relegado al fondo de la parrilla.

Los problemas no fueron solo del piloto bonaerense: Gasly también quedó fuera en la SQ1, ubicándose 19°. Lewis Hamilton, Liam Lawson y Lance Stroll tampoco lograron pasar de ronda, lo que reflejó lo exigente que fue la pista y lo ajustados que estuvieron los tiempos en el primer segmento de clasificación.

Cómo quedó la parte alta y quién hizo la pole

Mientras Alpine sufría, McLaren tuvo un viernes ideal. Oscar Piastri fue el más rápido tanto en la práctica libre como en cada fase de la clasificación, coronando su dominio con una pole muy trabajada en la SQ3. El australiano se impuso ante George Russell, que partirá segundo, y Lando Norris, que cerró el top 3.

La nota inesperada la dio Max Verstappen: el neerlandés se despistó en uno de sus intentos, quedó condicionado para su vuelta final y no pudo acercarse a los registros de Piastri. Aun así, el actual campeón llega con chances de descontar puntos importantes en la pelea por el título, donde figura como uno de los tres candidatos junto a Norris y Piastri.

Cómo sigue el fin de semana del GP de Qatar

La carrera Sprint del Gran Premio de Qatar se disputará este sábado a las 11:00 (hora de Argentina) y otorgará 8 puntos decisivos en la recta final del campeonato. Para Colapinto, será una oportunidad para intentar avanzar y recuperar sensaciones después de un viernes complicado.

Más tarde, a las 15:00, se llevará a cabo la clasificación tradicional que ordenará la grilla para la carrera principal del domingo, prevista para las 13:00. El fin de semana en Lusail promete acción intensa, tanto por la definición del título como por las dificultades que presenta el circuito en un formato sprint.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Franco Colapinto Qatar
Notas relacionadas
La inesperada actividad de Colapinto con Djokovic antes del GP de Qatar que sorprendió a todos
Explosiva revelación sobre el vínculo de La China y Franco Colapinto: ¿no cierran las fechas con Icardi?
La confesión más íntima de Colapinto: qué es lo que más extraña de su vida antes de la F1

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar