Un incendio de gran intensidad conmocionó este domingo al Barrio 31, donde un hombre murió luego de que las llamas consumieran por completo la habitación en la que se encontraba.
Un feroz incendio se desató este domingo en una vivienda del Barrio 31 y terminó de la peor manera: un hombre fue encontrado sin vida dentro de su habitación, completamente tomada por las llamas. Bomberos de la Ciudad y el SAME trabajaron en el lugar y ahora investigan qué originó el fuego.
Se incendió su habitación y no logró escapar: tragedia en el Barrio 31
El fuego se inició por la mañana en una casa ubicada sobre la calle Sara Beatriz Fernández al 600, en la zona de Retiro. Aunque las causas aún no fueron determinadas, los investigadores trabajan con la hipótesis preliminar de que el foco habría comenzado en un colchón y se propagó rápidamente por el ambiente.
Alertados por los vecinos, tres dotaciones de Bomberos de la Ciudad llegaron al lugar y realizaron las primeras tareas para sofocar el incendio. Durante la inspección dentro de la vivienda, los rescatistas encontraron a un hombre sin signos vitales. Minutos después, el SAME confirmó el fallecimiento.
Tras varios minutos de trabajo, el fuego fue controlado y ahora la vivienda permanecerá bajo resguardo para permitir las pericias que determinarán cómo se originó el siniestro. También se llevará adelante la autopsia del cuerpo para precisar las causas de la muerte.
Una tragedia que volvió a golpear al histórico barrio porteño y que dejó conmoción entre los vecinos.