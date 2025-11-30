Juana Repetto profunda sobre los cambios físicos por el embarazo y lo que sufrió años atrás: "Soy una víctima"

Juana Repetto se volvió a mostrar reflexiva desde las redes sociales y esta vez analizó los cambios físicos que está viviendo en su tercer embarazo y recordó además lo que sufrió de pequeña ante los comentarios de terceros.
La actriz Juana Repetto compartió una fuerte reflexión sobre los prejuicios que soportó en el pasado y cómo influye en su presente. "La pasé mal", reconoció.
Juana Repetto se volvió a mostrar reflexiva desde las redes sociales y esta vez analizó los cambios físicos que está viviendo en su tercer embarazo y recordó además lo que sufrió de pequeña ante los comentarios de terceros.
"Comentamos pero no juzgamos, ¿dale? Las leo", planteó de ante mano en su posteo como una especie de pacto con sus seguidoras. “Sentía que no tenía novio y que nadie me quería y que no me iban a dar bola porque era gorda. Me está costando un montón verme con otra morfología este embarazo”, comenzó la madre de Toribio y Belisario en un video que compartió en Instagram.
Y recordó sus anteriores experiencias de maternidad: “Con el de Toro, yo me quedé embarazada con el peso que tengo hoy, ahora, embarazada, es... casi seis meses. Y estaba muy embarazada, me importaba nada. Con Beli venía de haber hecho mi gran cambio con los grupos y qué sé yo, y estaba en mi mejor momento, en el momento de que mejor me sentí con mi cuerpo. La primera vez en mi vida, en la historia de mi vida, que me veía linda, me gustaba cómo me veía en el espejo, estuve bastante cuidadosa”.
Sobre la actualidad, Juana remarcó con total sinceridad cómo está viviendo este embarazo: “Y este embarazo, que me tomó absolutamente por sorpresa, en un momento de mi vida de mucho cambio, mucha cosa, mucha ansiedad, no contarlo... Los primeros meses no le conté a nadie. Me daba pánico decirlo porque era todo muy especial. Y la ansiedad, un viaje que hice a Disney, todo, y ya me empecé a clavar los pa-pa-pa-pa. Subí mucho de peso al principio y es como que no me reconozco con el cuerpo. O me veo en el programa y me veo la papada, los brazos, y me molesta. Y a la gente le cuesta escuchar eso, porque te dicen: ‘Qué mambos tenés con el cuerpo’. Yo siempre digo lo mismo: ‘Yo tengo mambos con el cuerpo porque soy una víctima’”.
Al contar cómo se encontraba en la actualidad con su embarazo, le dio pie a Juana Repetto para recordar cómo sufrió en su juventud con respecto a los estandares de belleza: “Yo la pasé mal en el colegio, de chiquita, siempre fui muy insegura con los hombres, yo sentía que no tenía novio y que nadie me quería y que no me iban a dar bola porque era gorda. Fin del comunicado, o sea, le guste a quien le guste, no le guste a quien no le guste. Me pasó eso".
"De chiquita la pasé mal porque había que cumplir con ciertos estándares de belleza y las novelas que veíamos eran todas chicas mega hegemónicas, flaquitas y que si tenían un gramito de grasa de-- en la novela misma decían: ‘Ay, estoy gorda’. Entonces, una tenía como ese parámetro, yo estaba lejísimos y me quedó. Me quedó para siempre”, continuó la actriz.
Y cerró remarcando cuándo logró tener esa paz interior y que no lo afecte lo externo: “Por primera vez logré tener un cuerpo con el cual yo me sentía cómoda y me veía bien a los 29 años, 30 más o menos. Me cuesta un montón cuando veo que me estoy descarrilando, porque es un-- para mí es un-- fue un laburo lograr estar bien y cómoda con mi cuerpo. No es algo natural. Después me acostumbré, se instalaron esos hábitos en, en mi casa, en mi vida, sobre todo también por mis hijos”.