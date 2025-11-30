Juana Repetto profunda sobre los cambios físicos por el embarazo y lo que sufrió años atrás: "Soy una víctima"

Embed

Los prejuicios que debió enfrentar Juana Repetto

Al contar cómo se encontraba en la actualidad con su embarazo, le dio pie a Juana Repetto para recordar cómo sufrió en su juventud con respecto a los estandares de belleza: “Yo la pasé mal en el colegio, de chiquita, siempre fui muy insegura con los hombres, yo sentía que no tenía novio y que nadie me quería y que no me iban a dar bola porque era gorda. Fin del comunicado, o sea, le guste a quien le guste, no le guste a quien no le guste. Me pasó eso".

"De chiquita la pasé mal porque había que cumplir con ciertos estándares de belleza y las novelas que veíamos eran todas chicas mega hegemónicas, flaquitas y que si tenían un gramito de grasa de-- en la novela misma decían: ‘Ay, estoy gorda’. Entonces, una tenía como ese parámetro, yo estaba lejísimos y me quedó. Me quedó para siempre”, continuó la actriz.

Y cerró remarcando cuándo logró tener esa paz interior y que no lo afecte lo externo: “Por primera vez logré tener un cuerpo con el cual yo me sentía cómoda y me veía bien a los 29 años, 30 más o menos. Me cuesta un montón cuando veo que me estoy descarrilando, porque es un-- para mí es un-- fue un laburo lograr estar bien y cómoda con mi cuerpo. No es algo natural. Después me acostumbré, se instalaron esos hábitos en, en mi casa, en mi vida, sobre todo también por mis hijos”.