Letal: qué descubrió la autopsia sobre la devastadora muerte de la periodista Leticia Lembi

Fuentes cercanas a la investigación precisaron que Leticia perdió el equilibrio mientras intentaba fotografiar la escena. No hubo empujones, terceros involucrados ni indicios de que la estructura cediera bajo su peso: fue un accidente. Sin embargo, la caída se produjo en un entorno que no cuenta con vallas de seguridad, carteles de advertencia ni señalizaciones de riesgo.

Qué reveló la autopsia: lesiones letales y un impacto imposible de sobrevivir

El fiscal Russo confirmó que la autopsia determinó que Leticia murió por un estallido del cráneo, una lesión compatible con un impacto directo y violento contra la base rocosa del acantilado. Los forenses también registraron:

Fracturas múltiples en extremidades y costillas

Traumatismos internos severos

Lesiones cervicales

Compromiso torácico y abdominal

Todas estas heridas, detallaron, son directamente atribuibles a la caída desde gran altura. Los peritos establecieron que la muerte fue inmediata, sin margen para maniobras de reanimación.

El informe también deja en evidencia que no existió ningún mecanismo que amortiguara la caída. La víctima impactó contra superficie rocosa, lo que explica la gravedad de los daños constatados.

PERIODISTA5 La muerte de Leticia Lembi, la periodista de 33 años que cayó desde más de 25 metros en una zona de acantilados de Mar del Plata, dio un giro clave tras conocerse los resultados de la autopsia.

Sin señalización, sin advertencias y con antecedentes

La zona donde ocurrió la tragedia -cercana al paraje conocido como Barranca de los Lobos- es uno de los sectores costeros más visitados por quienes buscan vistas únicas del mar. Paradójicamente, se trata también de uno de los más abandonados.

“No hay ninguna señalización que alerte sobre el peligro del tránsito humano en ese lugar”, aseguró el fiscal Russo tras recibir el informe oficial.

La falta de señalización no es un problema nuevo en la zona. En julio de 2021, una mujer de 35 años sufrió una caída similar, también desde 25 metros, en la cercana Playa Serena. Sobrevivió, pero con traumatismo de cráneo grave. En aquel momento ya se había exigido al municipio mejorar las condiciones de seguridad.

Quién era Leticia Lembi

Leticia era periodista, consultora en comunicación y una figura muy apreciada en Tres Arroyos. Había estudiado en el Colegio Holandés y luego se recibió de Licenciada en Periodismo y Comunicación Social en la Universidad de La Plata.

Trabajó como corresponsal en Claromecó para el diario La Voz del Pueblo y, paralelamente, se desempeñaba como coordinadora de la agencia de marketing Onlera.

En sus redes sociales mostraba sus dos grandes pasiones: viajar y su perra salchicha. También pertenecía a una familia muy reconocida en su ciudad. Su padre había sido dueño de la tradicional tienda “Casa Evaristo”.

El operativo de rescate y el trabajo fiscal

La caída ocurrió en cuestión de segundos y el equipo que estaba con ella corrió inmediatamente a pedir auxilio. Minutos después llegaron:

Bomberos de San Patricio

El equipo de Rescate y Riesgos Especiales

Una ambulancia del SAME

Personal policial

Funcionarios municipales

Pese al despliegue, no hubo nada que pudiera hacerse. El fiscal Russo concurrió al lugar y supervisó los procedimientos. La causa quedó caratulada como muerte accidental, aunque se abrirá un expediente paralelo sobre las condiciones de la zona y la responsabilidad del Estado en materia de prevención.