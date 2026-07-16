Enzo Fernández respondió a la polémica por los dichos de Valentina Cervantes sobre sus hijos e Inglaterra

Luego, el jugador explicó que, si bien existe una rivalidad histórica con Inglaterra, en su familia buscan manejar el tema con respeto, especialmente por la historia que rodea al enfrentamiento entre ambos países. "Con todo el respeto que conlleva eso, porque al final vivimos ahí y sabíamos todo el condimento que tenía este partido, por lo de Malvinas", expresó en referencia a su pareja.

Además, Enzo destacó el significado que tuvo el encuentro para el plantel argentino y remarcó que el objetivo siempre fue representar al país de la mejor manera: "Nosotros (por la Selección Argentina) lo que hacemos es defender a nuestro país, hacer lo mejor por todos los argentinos. Queríamos ganar, llegar a la final, por todos los caídos en la guerra de Malvinas también".

Qué había dicho Valentina Cervantes

En la previa del triunfo de Argentina ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, Valentina Cervantes habló sobre cómo vivió su familia un partido marcado por la histórica rivalidad entre ambos países. La pareja de Enzo Fernández se refirió al vínculo de sus hijos con Inglaterra, donde nació Benjamín.

Consultada por el clásico canto de la hinchada argentina y la rivalidad con Inglaterra, Cervantes contó cómo lo toman sus hijos y dejó una particular reflexión: “A mí me pasa que Benja, mi hijo, nació allá. Así que nada, no lo dejamos saltar tampoco”.

Además, la modelo explicó que los nenes tienen una mirada diferente por la edad y por el vínculo que mantienen con el país donde vivieron durante los últimos años: "Olivia también dice ´es donde yo vivo´, son niños, lo hablan desde el lado inocente, así que para ellos también es raro el partido”.

“Nosotros también lo vivimos así. Es el lugar donde vivimos hace tres años así que va a ser un encuentro muy lindo. A nosotros no nos pasa eso y es un país que a nosotros nos dio mucho, tenemos familia, pero obvio la pica está igual. Va a ser un partido increíble”, remarcó.