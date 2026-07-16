Evelyn Botto rompió el silencio tras las críticas de Ronnie Arias a Perros de la calle: "Los dos la pasamos mal"

Evelyn también hizo una autocrítica y reconoció que sus gestos podían haber generado incomodidad, aunque aclaró que respondían a diferencias profesionales al aire. “Lo que recuerdo es que sí, que seguramente le puse muchas caras de culo, pero porque arruinaba los chistes, se metía, cambiaba los remates”, contó.

Además, recordó algunas situaciones concretas en las que no coincidían en la manera de hacer humor. “Tengo recuerdos de que él me diga: 'Decilo más lento' y es como 'No', para que el chiste funcione, tiene que ir rápido”, relató.

Para Botto, el vínculo entre ambos estuvo atravesado por una cuestión de estilos y personalidades. “Es una cuestión de piel al aire”, definió. Y agregó: “Yo a él lo quiero y seguramente, yo seguramente le puse una cara de ojete, pero porque es mi forma de reaccionar, eso es muy visceral, y cuando no me gusta una cosa, y también le he dicho: 'Che, Ronnie, estás haciendo esto que no me gusta'”.

La locutora también recordó una respuesta de Ronnie durante esos intercambios y explicó que podía comprender su postura: “Recuerdo que él me haya respondido: 'Bueno, loca, vos no me vas a decir cómo yo tengo que hacer las cosas, porque yo hago el radio hace mucho tiempo', y lo entiendo también. Entiendo que él se sintió incómodo, y entiendo por qué, porque yo también no me sentí cómoda, pero tiene que ver con dos cosas distintas”.

Al hablar sobre el lugar que ocupaba Ronnie dentro del equipo, Evelyn remarcó que su trayectoria también podía influir en la convivencia laboral. “También el chabón, una figura, entonces también es difícil meterse y tener que, qué sé yo, cerrar el culo en un momento que estamos gestionando algo, pero porque nosotros ya con Andy nos conocíamos hace como tres años laburando”, sostuvo.

Durante la entrevista, Botto también habló de sus propias dificultades dentro del ciclo y aseguró que atravesó momentos de frustración, aunque los tomó como parte del aprendizaje profesional. “Y yo también la pasé mal, pero no por Andy, porque te frustrás en un laburo así, porque tenés un conductor que tiene una dinámica que por algún motivo tiene un programa hace 24 años al aire. Entonces el chabón sabe, y un montón de veces me tuve que meter las cosas que tenía que decir en el culo y frustrarme y aprender de la frustración”, explicó. “Imaginate que Schultz y Cayetano se fueron y entramos con Lizy. Fue muy frustrante para mí. Y la pasé muy muy mal muchas veces. Y aprendí”, agregó.

Por otro lado, Evelyn se refirió a la salida de Ronnie Arias del programa y reconoció que fue un momento extraño para el equipo. “Fue rara”, dijo. Según explicó, desconocía los detalles internos de la decisión, aunque recordó cómo se vivió desde afuera: “Porque él escribía guiones para otros lugares y se iba todos los fines de semana a Uruguay y en un momento era como medio un yunque eso. Entonces yo no tengo mucha idea, pero en un momento fue como: 'Che, ¿y Ronnie? como que nos miramos. Yo no tengo mucha idea de cómo fue su salida, pero sí, creo que fue un fade medio raro”.

Finalmente, ante la consulta sobre si volvería a trabajar con Ronnie o si una situación similar podría repetirse, Evelyn respondió con sinceridad y se incluyó dentro de la dificultad de compartir un espacio laboral con otras personas. “No creo, porque yo también soy un infierno para laburar. La verdad que, ¿qué decirte? Ahora estoy acá haciendo lo que puedo, los malabares que se hacen. Es difícil, trabajar con gente es difícil”, concluyó.

Qué dijo Ronnie Arias sobre Andy Kusnetzoff y Evelyn Botto

Ronnie Arias sorprendió al contar un episodio poco conocido de su paso por Perros de la calle, el histórico ciclo radial de Andy Kusnetzoff. Invitado a Bondi Live, el periodista recordó la difícil experiencia que atravesó en ese programa y apuntó directamente contra el conductor al hablar del trato que recibió en ese tiempo.

Todo se disparó cuando Ángel de Brito lo consultó, con ironía, sobre su participación en el ciclo: “Perros de la calle ¿trabajaste ahí? y la pasaste re bien”. La respuesta de Ronnie fue inmediata y sin vueltas: “Para el orto”, dijo entre risas, dejando en claro que no guarda buenos recuerdos.

A partir de esa frase, Arias profundizó en lo que vivió y aseguró que, aunque llegó a tener un vínculo personal con Kusnetzoff, la convivencia laboral fue muy complicada. “Yo llegué a querer a Andy, pero él se encarga, por ejemplo: ‘Vos no hablés que no sos periodista’”, relató, exponiendo la tensión que se generaba en el día a día.

De Brito, sorprendido por la confesión, quiso saber cuál había sido entonces el motivo de su incorporación al ciclo. “¿Para qué te habían llamado si no eras nada?”, preguntó. Ronnie respondió sin filtro: “Para que te hagan mierda. Te voy a contar el final”, antes de relatar lo que ocurrió tras su salida. “Al año siguiente va Griselda Siciliani: ‘Andy, ¿dónde está Ronnie?’ ‘Ah, no sabemos. Un día no vino más’. Y Griselda le dice: ‘No te dura nada’”, contó.

El periodista también recordó el clima interno del programa y mencionó la actitud de una compañera cada vez que él hablaba al aire: “Sí, yo te voy a contar una cosa. Yo hablaba y Evelyn Botio hacía”, dijo imitando un gesto de desagrado.

Según Arias, Kusnetzoff solía intervenir con frases como “¿Por qué no pueden ser amigos?”, pero aclaró que el conductor elegía a quién darle protagonismo: primero fue Evelyn y, cuando se cansó de ella, “Me tocó a mí”, cerró Ronnie, dejando al descubierto una experiencia que hasta ahora nunca había relatado con tanto detalle.