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Huracán hizo historia en el Nuevo Gasómetro: le ganó 2-0 a San Lorenzo tras 25 años

Con un doblete de Jordy Caicedo y la expulsión de Orlando Gill, el Globo se quedó con el clásico como visitante por primera vez desde 2001 y profundizó el mal momento del Ciclón.

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Huracán hizo historia en el Nuevo Gasómetro: le ganó 2-0 a San Lorenzo tras 25 años

Huracán hizo historia en el Nuevo Gasómetro: le ganó 2-0 a San Lorenzo tras 25 años

Huracán dio el golpe en el Bajo Flores y derrotó 2-0 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Con dos goles de Jordy Caicedo, el Globo volvió a ganar el clásico como visitante después de 25 años y dejó al Ciclón golpeado en una noche que terminó con la expulsión de su arquero, Orlando Gill.

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El equipo de Parque Patricios fue efectivo en los momentos clave y aprovechó los errores de San Lorenzo, que tuvo las situaciones más claras durante gran parte del primer tiempo pero volvió a pagar caro su falta de contundencia.

San Lorenzo dominó, pero Huracán pegó primero

El conjunto azulgrana salió decidido a imponer condiciones y generó las mejores oportunidades de la primera mitad. Sin embargo, se encontró con una gran actuación de Hernán Galíndez, que respondió cada vez que fue exigido y mantuvo el arco visitante en cero.

Cuando parecía que el descanso llegaría con empate, Huracán encontró la ventaja. Juan Bisanz ganó de cabeza dentro del área y Gill logró rechazar, aunque dejó un rebote corto en el área chica. Allí apareció Jordy Caicedo, que solo tuvo que empujar la pelota para marcar el 1-0 antes del entretiempo.

El doblete de Caicedo y el final caliente

San Lorenzo intentó reaccionar en el complemento, pero quedó expuesto en los contraataques. Tras una recuperación en mitad de cancha, Facundo Kalinger encabezó una rápida transición ofensiva y asistió a Caicedo, que definió cruzado para firmar el 2-0 y completar su doblete.

El segundo gol desató la polémica. El delantero ecuatoriano festejó frente a los hinchas locales y su celebración provocó empujones y discusiones entre los futbolistas de ambos equipos.

En medio del tumulto, Orlando Gill le dio un cabezazo a Lucas Blondel. El árbitro Darío Herrera fue convocado por el VAR, revisó la acción y decidió expulsar al arquero de San Lorenzo.

Con diez jugadores, el Ciclón quedó definitivamente sin respuestas. José Devecchi ingresó para reemplazar a Gill y evitó que la diferencia fuera aún mayor, mientras Huracán administró la ventaja hasta el pitazo final.

Un triunfo que rompe una larga racha

La victoria tuvo un valor histórico para Huracán. El Globo volvió a ganar como visitante ante San Lorenzo por primera vez desde el 9 de diciembre de 2001, cuando se había impuesto con un gol de Emanuel Villa.

Veinticinco años después, el clásico volvió a teñirse de blanco y rojo en el Nuevo Gasómetro, con una actuación decisiva de Jordy Caicedo y una derrota que deja a San Lorenzo con más dudas que certezas.

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