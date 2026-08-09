Huracán hizo historia en el Nuevo Gasómetro: le ganó 2-0 a San Lorenzo tras 25 años

El doblete de Caicedo y el final caliente

San Lorenzo intentó reaccionar en el complemento, pero quedó expuesto en los contraataques. Tras una recuperación en mitad de cancha, Facundo Kalinger encabezó una rápida transición ofensiva y asistió a Caicedo, que definió cruzado para firmar el 2-0 y completar su doblete.

El segundo gol desató la polémica. El delantero ecuatoriano festejó frente a los hinchas locales y su celebración provocó empujones y discusiones entre los futbolistas de ambos equipos.

En medio del tumulto, Orlando Gill le dio un cabezazo a Lucas Blondel. El árbitro Darío Herrera fue convocado por el VAR, revisó la acción y decidió expulsar al arquero de San Lorenzo.

Con diez jugadores, el Ciclón quedó definitivamente sin respuestas. José Devecchi ingresó para reemplazar a Gill y evitó que la diferencia fuera aún mayor, mientras Huracán administró la ventaja hasta el pitazo final.

Un triunfo que rompe una larga racha

La victoria tuvo un valor histórico para Huracán. El Globo volvió a ganar como visitante ante San Lorenzo por primera vez desde el 9 de diciembre de 2001, cuando se había impuesto con un gol de Emanuel Villa.

Veinticinco años después, el clásico volvió a teñirse de blanco y rojo en el Nuevo Gasómetro, con una actuación decisiva de Jordy Caicedo y una derrota que deja a San Lorenzo con más dudas que certezas.