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Terrible desenlace tras un ataque de un perro pitbull a una nene de 3 años

El hecho ocurrió en el barrio Villa La Lonja. El pequeño sufrió graves heridas y fue trasladado de urgencia a una clínica, donde finalmente falleció. La Policía investiga las circunstancias del ataque.

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Terrible desenlace tras un ataque de un perro pitbull a una nene de 3 años

Terrible desenlace tras un ataque de un perro pitbull a una nene de 3 años
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Un pitbull atacó a su perro y una señora hizo lo impensado para salvarlo: impactante video. (Foto: captura de video)

Según informó la Policía de Córdoba, el pequeño sufrió graves lesiones en el rostro y el cuello durante el ataque.

Tras el episodio, el niño fue trasladado de urgencia a la Clínica Vélez Sarsfield, donde recibió atención médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los profesionales, murió poco después de ingresar al centro de salud.

Cómo ocurrió el ataque del perro

De acuerdo con la información consignada por La Voz, el padre del niño relató que se encontraba junto a su hijo en la intersección de las calles José Baca y La Santa María cuando, por circunstancias que todavía son investigadas, el pequeño fue atacado por el animal.

Según el relato, el perro pertenecería a unos vecinos de la zona.

Tras el ataque, se inició el operativo de emergencia para trasladar al niño al centro médico, pero las heridas que había sufrido fueron de extrema gravedad.

La investigación por la muerte del nene

La causa quedó bajo investigación para determinar cómo ocurrió el ataque y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a la muerte del niño.

La Policía provincial trabaja para reconstruir la secuencia y establecer qué ocurrió en el momento en que el perro atacó al pequeño.

Por el momento, no se informaron mayores detalles sobre el animal ni sobre las circunstancias exactas en las que se produjo el ataque.

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