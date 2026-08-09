Terrible desenlace tras un ataque de un perro pitbull a una nene de 3 años

Según el relato, el perro pertenecería a unos vecinos de la zona.

Tras el ataque, se inició el operativo de emergencia para trasladar al niño al centro médico, pero las heridas que había sufrido fueron de extrema gravedad.

La investigación por la muerte del nene

La causa quedó bajo investigación para determinar cómo ocurrió el ataque y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a la muerte del niño.

La Policía provincial trabaja para reconstruir la secuencia y establecer qué ocurrió en el momento en que el perro atacó al pequeño.

Por el momento, no se informaron mayores detalles sobre el animal ni sobre las circunstancias exactas en las que se produjo el ataque.