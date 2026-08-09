En fotos: las imágenes del último adiós al papá de Lionel Messi en Rosario

Lionel Messi despidió a su padre, Jorge, en una ceremonia íntima en Rosario. (Foto: REUTERS)

La despedida estuvo marcada por el respeto hacia la familia y por las numerosas muestras de afecto recibidas por Lionel Messi tras conocerse la noticia. El futbolista decidió viajar inmediatamente desde Estados Unidos para acompañar a sus seres queridos en Rosario.

Lionel Messi despidió a su padre, Jorge, en una ceremonia íntima en Rosario. (Foto: REUTERS)

Jorge Messi, una figura clave en la carrera de Lionel

Además de ser su padre, Jorge Messi tuvo un papel central durante los primeros años de la trayectoria profesional del capitán argentino. Lo acompañó desde sus comienzos como futbolista y participó activamente en el desarrollo de su carrera hasta su consolidación como una de las grandes figuras de la historia del fútbol.

Su muerte generó repercusión en el mundo del deporte y numerosas muestras de solidaridad hacia Lionel Messi, tanto de compañeros y amigos como de instituciones y figuras vinculadas al fútbol.

Durante estos días, el círculo íntimo del futbolista optó por mantener la privacidad y evitar declaraciones públicas, mientras la familia atravesaba el duelo en Rosario.

La ceremonia en el cementerio El Prado marcó así el último adiós a Jorge Messi, en un encuentro reservado exclusivamente a sus seres queridos y rodeado por un fuerte operativo para preservar la intimidad de la familia.