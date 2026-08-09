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En fotos: las imágenes del último adiós al papá de Lionel Messi en Rosario

Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y su familia participaron de la ceremonia privada en el cementerio El Prado, en Pérez, donde familiares y amigos cercanos despidieron al padre del capitán argentino.

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Lionel Messi despidió a su padre

Lionel Messi despidió a su padre, Jorge, en una ceremonia íntima en Rosario. (Foto: REUTERS)
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La familia llegó a la ciudad santafesina durante la noche del sábado y se trasladó hasta el cementerio El Prado, ubicado en Pérez, donde se realizó una ceremonia privada.

Lionel Messi despidi&oacute; a su padre, Jorge, en una ceremonia &iacute;ntima en Rosario. (Foto: REUTERS)

Lionel Messi despidió a su padre, Jorge, en una ceremonia íntima en Rosario. (Foto: REUTERS)

El último adiós se desarrolló bajo un fuerte hermetismo y quedó reservado para familiares y amigos cercanos. En los alrededores del cementerio se desplegó un importante operativo de seguridad, mientras distintos medios de comunicación aguardaban novedades sobre la llegada y salida de la familia.

La ceremonia finalizó alrededor del mediodía del domingo, luego de unas horas de absoluta intimidad para los allegados a Jorge Messi.

Lionel Messi despidi&oacute; a su padre, Jorge, en una ceremonia &iacute;ntima en Rosario. (Foto: REUTERS)

Lionel Messi despidió a su padre, Jorge, en una ceremonia íntima en Rosario. (Foto: REUTERS)

La despedida estuvo marcada por el respeto hacia la familia y por las numerosas muestras de afecto recibidas por Lionel Messi tras conocerse la noticia. El futbolista decidió viajar inmediatamente desde Estados Unidos para acompañar a sus seres queridos en Rosario.

Lionel Messi despidi&oacute; a su padre, Jorge, en una ceremonia &iacute;ntima en Rosario. (Foto: REUTERS)

Lionel Messi despidió a su padre, Jorge, en una ceremonia íntima en Rosario. (Foto: REUTERS)

Jorge Messi, una figura clave en la carrera de Lionel

Además de ser su padre, Jorge Messi tuvo un papel central durante los primeros años de la trayectoria profesional del capitán argentino. Lo acompañó desde sus comienzos como futbolista y participó activamente en el desarrollo de su carrera hasta su consolidación como una de las grandes figuras de la historia del fútbol.

Su muerte generó repercusión en el mundo del deporte y numerosas muestras de solidaridad hacia Lionel Messi, tanto de compañeros y amigos como de instituciones y figuras vinculadas al fútbol.

Durante estos días, el círculo íntimo del futbolista optó por mantener la privacidad y evitar declaraciones públicas, mientras la familia atravesaba el duelo en Rosario.

La ceremonia en el cementerio El Prado marcó así el último adiós a Jorge Messi, en un encuentro reservado exclusivamente a sus seres queridos y rodeado por un fuerte operativo para preservar la intimidad de la familia.

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