San Lorenzo y Huracán se unieron en un emotivo homenaje a Jorge Messi antes del clásico

Además, antes del inicio del encuentro correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura, se realizó un minuto de silencio en memoria de Jorge Messi.

Los árbitros también participaron del homenaje y llevaron brazaletes negros, una medida dispuesta por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para los partidos disputados durante la jornada.

El mensaje de San Lorenzo y Huracán para Lionel Messi

Luego de conocerse la muerte de Jorge Messi, los distintos clubes del fútbol argentino expresaron sus condolencias y acompañaron públicamente a Lionel y a su familia.

San Lorenzo publicó en sus redes sociales un mensaje dirigido al capitán argentino: “San Lorenzo abraza y acompaña a Lionel Messi y a toda su familia en este duro momento. El 10 de todos los argentinos. En este día y cada día. ¡Mucha fuerza, Leo!”.

Huracán también manifestó su pesar por la pérdida. “El Club Atlético Huracán lamenta el fallecimiento de Jorge Messi y acompaña a Leo, a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento. Nuestro abrazo y nuestras condolencias”, expresó la institución.

La AFA, por su parte, difundió un mensaje firmado por su presidente, Claudio Tapia, y el Comité Ejecutivo.

“La Asociación del Fútbol Argentino, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, lamenta con tristeza y pesar el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro capitán y emblema, Lionel Messi. Desde aquí acompañamos a toda la familia en este duro momento y le enviamos el abrazo más sentido, cálido y afectuoso. ¡Mucha fuerza!”, señaló el organismo.

Quién fue Jorge Messi, el hombre clave en la carrera de Lionel

Jorge Messi tuvo un papel fundamental en la carrera de su hijo. Desde los primeros años de Lionel, acompañó su desarrollo deportivo y estuvo presente en las distintas etapas que atravesó hasta convertirse en una de las máximas figuras de la historia del fútbol.

Además de acompañarlo en su formación, fue una figura central en las decisiones familiares vinculadas con la carrera del futbolista y participó en las negociaciones de sus contratos.

Jorge Messi estaba casado con Celia Cuccittini y era padre de Rodrigo, Matías, María Sol y Lionel Messi.

Su presencia fue una constante durante el crecimiento de Lionel, tanto en sus primeros años como futbolista como durante su consolidación en el fútbol internacional.

La muerte de Jorge Messi generó numerosas muestras de afecto y acompañamiento dentro del mundo del fútbol. El homenaje realizado por San Lorenzo y Huracán antes del clásico se sumó así a los distintos gestos que surgieron durante el fin de semana para acompañar a Lionel Messi y a toda su familia.