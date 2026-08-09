El filoso posteo de Zaira Nara contra Wanda que generó una inesperada reacción: "Aumenta el estrés"

Con apenas unas líneas y una fotografía, las hermanas volvieron a demostrar que su vínculo también tiene lugar para las bromas, las chicanas y ese particular sentido del humor que comparten.

Qué dijo Mauro Icardi sobre el supuesto video de sus hijas

La disputa entre Mauro Icardi y Wanda Nara sigue sumando capítulos sin pausa. En medio de la batalla judicial y mediática por la situación de sus dos hijas, el delantero volvió a recurrir a sus redes sociales para lanzar un fuerte descargo contra su expareja y madre de las niñas.

La reacción pública de Icardi se dio apenas unas horas después de que volviera a circular la controversia en torno a un supuesto video en el que, según trascendió, Nora Colosimo y Wanda aparecerían “manipulando a dos nenas para impedir el contacto con el padre”.

Ante ese escenario, el jugador eligió expresarse en sus historias de Instagram. Allí compartió un mensaje extenso en el que se refirió directamente al material difundido y cuestionó con dureza tanto su contenido como el origen de la grabación.

"Así que anda circulando un video en el que, supuestamente, aparecen mis hijas siendo manipuladas para decir barbaridades sobre su padre", escribió Icardi en el inicio de su publicación.

Más adelante, el futbolista señaló a Nicolás Payarola, exabogado de Wanda Nara, como posible fuente del material. “La verdad, no me sorprende en absoluto. Conozco muy bien el modus operandi de esta gente. Lo que realmente me llama la atención no es el contenido, sino de dónde salió. Según se dice, provendría del teléfono de (Nicolás) Payarola”, expresó. En ese mismo tramo, dejó una reflexión cargada de ironía sobre la estrategia legal de la otra parte: “Qué curioso es el destino. A veces, cuando cada uno tiene ‘los abogados que se merece’, terminan haciéndole el mayor favor a otros”.

El delantero también hizo hincapié en la edad de las niñas y en la influencia que reciben de su entorno cercano. “Cuando tenés 9 y 11 años, es natural creer que todo lo que te dice tu mamá es lo correcto”, sostuvo.

Su descargo incluyó además una crítica al rol de la maternidad como modelo de referencia. “Porque ser madre no convierte automáticamente a una persona en un buen ejemplo. El verdadero valor de un padre o una madre no lo define el título, sino sus actos”, afirmó.

En otro pasaje de la publicación, Icardi volvió a mencionar el expediente judicial y dejó una frase que refleja su postura frente al futuro del caso: “Y los hechos, tarde o temprano, siempre hablan más fuerte que cualquier relato”.

Finalmente, recordó un informe que forma parte de la causa y que, según su mirada, no fue considerado por el juez. “No me olvido el relato o informe del defensor de menores y de la licenciada sobre el comportamiento de mis hijas en 2025 estando con su madre. Creo que el juez se saltó esa página y no la leyó”, señaló.