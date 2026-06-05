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Video estremecedor: descargaban pan de una camioneta y se salvaron de milagro de una tragedia

Mientras dos trabajadores descargaban mercadería, una camioneta los embistió y provocó una escena dramática que quedó registrada por cámaras de seguridad.

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Video estremecedor: descargaban pan de una camioneta y se salvaron de milagro de una tragedia
Descargaban medialunas cuando una camioneta los embistió. (Foto: A24.com)

Descargaban medialunas cuando una camioneta los embistió. (Foto: A24.com)

Una escena que pudo haber terminado en tragedia quedó registrada por las cámaras de seguridad en el barrio porteño de Constitución. Una camioneta perdió el control, chocó violentamente contra otro vehículo que se encontraba detenido mientras descargaba panificados y estuvo a centímetros de atropellar a varios trabajadores.

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El hecho ocurrió durante la mañana de este viernes en la esquina de Salta e Independencia. A pesar de la violencia del impacto, los tres hombres involucrados lograron salvarse de milagro y no sufrieron heridas de gravedad.

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Las imágenes muestran el momento exacto en que dos empleados descargaban bandejas de medialunas, facturas y bizcochos desde la caja de una camioneta estacionada. Uno de ellos se encontraba dentro del vehículo organizando la mercadería, mientras otro recibía los productos desde la calle.

De manera repentina, una camioneta utilitaria blanca apareció a gran velocidad y los embistió por detrás.

Segundos de terror y una maniobra inexplicable

El impacto fue tan fuerte que la camioneta estacionada se desplazó varios metros hacia adelante. Uno de los trabajadores cayó al piso tras perder el equilibrio, mientras que otro logró apartarse apenas unos instantes antes de ser alcanzado por el vehículo.

Las imágenes revelan que la colisión no fue frontal contra el centro de la caja de carga, sino sobre uno de sus laterales. Ese detalle terminó siendo determinante para evitar una tragedia mayor.

Según relataron testigos, el conductor descendió brevemente, intercambió algunas palabras con los trabajadores y luego tomó una decisión que agravó todavía más su situación: escapó del lugar.

Un tercer hombre también se salvó de milagro

Otra cámara de seguridad permitió descubrir un detalle que inicialmente había pasado desapercibido. Un tercer trabajador se encontraba delante de la camioneta realizando tareas mecánicas con el capot levantado cuando ocurrió el choque.

La fuerza del impacto hizo que el capot se cerrara violentamente y golpeara sobre su cabeza. Sin embargo, logró reaccionar rápidamente y alejarse antes de sufrir lesiones graves.

La secuencia completa duró apenas unos segundos, pero dejó en evidencia el enorme riesgo que corrieron los tres trabajadores.

La sospecha sobre el conductor, ¿estaba alcoholizado?

Uno de los testimonios recogidos tras el incidente indicó que el hombre que manejaba la camioneta podría haber tenido signos de haber consumido alcohol, aunque esa circunstancia todavía no fue confirmada oficialmente por la investigación.

Lo que sí quedó acreditado es que el conductor cruzó una intersección sin respetar las condiciones normales del tránsito y terminó impactando contra el vehículo detenido.

Las cámaras muestran además que, después del choque, recorrió varios cientos de metros antes de abandonar la camioneta y desaparecer.

La Policía busca al responsable del choque brutal

Camioneta chocada

Gracias a las imágenes de seguridad y a una fotografía tomada por uno de los trabajadores, los investigadores lograron obtener la patente del vehículo involucrado.

La camioneta fue localizada pocas cuadras después del choque, abandonada sobre la calle Estados Unidos, en las inmediaciones de San José, a unos 300 metros del lugar del impacto.

Ahora la Policía intenta determinar quién conducía el utilitario al momento del hecho y si el titular registral era efectivamente quien estaba al volante.

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