Video estremecedor: descargaban pan de una camioneta y se salvaron de milagro de una tragedia

Segundos de terror y una maniobra inexplicable

El impacto fue tan fuerte que la camioneta estacionada se desplazó varios metros hacia adelante. Uno de los trabajadores cayó al piso tras perder el equilibrio, mientras que otro logró apartarse apenas unos instantes antes de ser alcanzado por el vehículo.

Las imágenes revelan que la colisión no fue frontal contra el centro de la caja de carga, sino sobre uno de sus laterales. Ese detalle terminó siendo determinante para evitar una tragedia mayor.

Según relataron testigos, el conductor descendió brevemente, intercambió algunas palabras con los trabajadores y luego tomó una decisión que agravó todavía más su situación: escapó del lugar.

Un tercer hombre también se salvó de milagro

Otra cámara de seguridad permitió descubrir un detalle que inicialmente había pasado desapercibido. Un tercer trabajador se encontraba delante de la camioneta realizando tareas mecánicas con el capot levantado cuando ocurrió el choque.

La fuerza del impacto hizo que el capot se cerrara violentamente y golpeara sobre su cabeza. Sin embargo, logró reaccionar rápidamente y alejarse antes de sufrir lesiones graves.

La secuencia completa duró apenas unos segundos, pero dejó en evidencia el enorme riesgo que corrieron los tres trabajadores.

La sospecha sobre el conductor, ¿estaba alcoholizado?

Uno de los testimonios recogidos tras el incidente indicó que el hombre que manejaba la camioneta podría haber tenido signos de haber consumido alcohol, aunque esa circunstancia todavía no fue confirmada oficialmente por la investigación.

Lo que sí quedó acreditado es que el conductor cruzó una intersección sin respetar las condiciones normales del tránsito y terminó impactando contra el vehículo detenido.

Las cámaras muestran además que, después del choque, recorrió varios cientos de metros antes de abandonar la camioneta y desaparecer.

La Policía busca al responsable del choque brutal

Camioneta chocada

Gracias a las imágenes de seguridad y a una fotografía tomada por uno de los trabajadores, los investigadores lograron obtener la patente del vehículo involucrado.

La camioneta fue localizada pocas cuadras después del choque, abandonada sobre la calle Estados Unidos, en las inmediaciones de San José, a unos 300 metros del lugar del impacto.

Ahora la Policía intenta determinar quién conducía el utilitario al momento del hecho y si el titular registral era efectivamente quien estaba al volante.