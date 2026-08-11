Thiago Medina no se presentó a declarar en la causa con su prima: "No quiere que se sepa la verdad"

De esta manera, la causa continúa en etapa de investigación, mientras la Justicia deberá avanzar con las medidas pendientes y determinar los próximos pasos del expediente.

Qué dijo la prima de Thiago Medina sobre la denuncia

En una entrevista con LAM (América TV), Iara Agustina Ledesma habló sobre la denuncia que presentó contra Thiago Medina y reconstruyó el camino que atravesó hasta decidir llevar el caso ante la Justicia. La joven explicó que durante años mantuvo silencio y que primero intentó abordar la situación dentro del ámbito familiar.

Según contó, cuando finalmente decidió hablar, se puso en contacto con integrantes de la familia de Medina, pero aseguró que su relato no fue respaldado. “Camila habló por todos lados que yo mentía, contándole a sus amistades y todo el barrio que yo mentía. Este tema lo hablamos con ellos nada más ”, reveló.

Ledesma señaló que durante mucho tiempo evitó hablar de lo ocurrido y que recién después de cumplir 15 años pudo ponerlo en palabras. En ese entonces, relató, buscó el apoyo de familiares de Thiago: “Vivíamos a seis o siete cuadras, yo no lo veía. Me callé un montón de tiempo. Cumplí 15 y, al tiempo, lo hablé. Lo hablé con la familia de él: Brisa y su papá. Después le contaron a Camila y después lo contó ella. No me creyeron. Brisa dijo que me iba a apoyar en su momento, pero es obvio que va a estar con el hermano. Con Thiago no hablé más”.

También explicó por qué decidió atravesar esos años sin contarle lo sucedido a su propia familia. “Estaba mal pero no lo contaba. Mi mamá trabajaba y no quería cargarla con eso”, expresó.

La joven además respondió a quienes cuestionaron sus motivos para hacer pública la denuncia y sostuvo que no buscó exposición mediática. Ante las versiones que apuntaron a una supuesta intención de alcanzar notoriedad, manifestó: “No sé qué pensar. Si quisiera buscar fama no iría por este lado, que me conozcan siendo abusada. Es obvio que iba a decir eso ”.

Durante la entrevista, Ledesma también recordó un episodio posterior en el que, según su versión, Medina habría hablado con su familia luego de que el hecho tomara conocimiento. “Él contó llorando que lo perdone, que no quería hacer eso. Estaba mi mamá. Con mi papá no me hablo. Mi mamá le dijo que no lo iba a perdonar pero que no le iba a hacer nada. Queríamos que no lo sepa todo el mundo ”, aseguró.

Respecto de la presentación judicial, explicó que no fue una decisión impulsiva, sino un paso que evaluó durante mucho tiempo. Finalmente, señaló cuál fue uno de los motivos que la llevó a avanzar: “Estaba preparada para hacerla, lo pensé un montón, pero creo que tienen que saberlo porque tiene dos nenas”.

Además, respondió al comunicado que Medina difundió después de que trascendiera la denuncia y cuestionó una de las expresiones utilizadas por él: “Quiero saber a qué se refiere con que lo jodí, que lo diga ”.

Finalmente, Ledesma sostuvo que su intención es que el caso sea investigado y que su testimonio pueda ser tenido en cuenta por la Justicia. “No sé si va a ir preso, pero es más que nada para que la gente sepa la clase de persona que es. Tiene dos nenas. Para que cuiden a sus hijas. Yo también tengo una”, concluyó.