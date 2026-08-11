El mal momento que atravesó Lola Latorre cuando estaba a punto de regresar a la Argentina

Pasadas las 10 de la noche, la hija de Yanina y Diego Latorre continuaba esperando poder despegar. El accidentado regreso se produjo después de una estadía de dos meses en Florida, donde viajó por compromisos laborales relacionados con la cobertura del Mundial 2026 para DGO Stream.

A pesar de los contratiempos y de lo difícil que resultó finalmente abandonar Miami, la influencer se mostró entusiasmada por regresar a Buenos Aires. Después de una extensa estadía fuera del país, tenía ganas de retomar sus compromisos laborales y, especialmente, de reencontrarse con sus amigas.

Así, lo que debía ser simplemente el último tramo de su viaje terminó convirtiéndose en una inesperada aventura aeroportuaria. Y aunque por momentos pareció que el regreso no iba a concretarse, Lola solo tuvo que armarse de paciencia y esperar que, finalmente, el clima y los aviones le dieran una tregua.

Qué dijo Yanina Latorre tras las burlas contra su hija Lola

Yanina Latorre no disimuló su furia al detectar una serie de mensajes sugestivos y comentarios dirigidos contra su hija, Lola Latorre. Desde su cuenta de X, la conductor estalló y decidió responder públicamente.

El cruce entre El Canciller y la conductora se convirtió en un ida y vuelta constante en los últimos meses. La cuenta del medio en X suele manejarse con un tono cargado de ironía y provocación, apelando al humor y las indirectas como parte de su estilo para interactuar con los usuarios.

En ese marco, durante las últimas semanas comenzaron a seguir de cerca la actividad de la influencer y, en distintos posteos, la bautizaron como “la doctora”, con un tono sarcástico que no pasó inadvertido. Lejos de tomarlo como un chiste, Yanina interpretó esas menciones como una provocación directa, lo que fue incrementando su enojo con el correr de los días.

En las últimas horas, el medio compartió un video que ellas mismas habían publicado caminando por las calles españolas. “‘Ayer hicimos más de 20 kilómetros caminando’: Yanina y la ‘doctora’ Lola Latorre, de vacaciones en Madrid”, escribieron.

Desde su cuenta de X, la panelista apuntó: “Y vos, sentadito mirando mi cuenta de IG, bajando el videíto y subiéndolo a Twitter para generar odio. ¿Hay algo más triste y fondo de olla? Seguí riéndote de ‘la doctora’. Nosotras disfrutamos… ¿y vos? Besis”.