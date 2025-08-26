En vivo Radio La Red
Impactante video: un hombre filmó a su hijo fumando marihuana en una habitación con drogas y armas

El padre, de 44 años, quedó detenido y en el allanamiento también se secuestró un auto robado. El hecho ocurrió en Lomas de Zamora.

Un hombre de 44 años, conocido en su barrio como “el tranza de Parque Barón”, fue detenido tras un allanamiento en Lomas de Zamora que dejó al descubierto una escena impactante. Droga fraccionada, armas de fuego y hasta un video en el que se lo ve junto a su hijo de 9 años, a quien expuso consumiendo marihuana.

La investigación se abrió luego de que el propio acusado grabara y difundiera un material que se viralizó entre conocidos y vecinos. En la filmación, aparece sentado en una cama mientras el niño fuma un cigarrillo de marihuana. A su alrededor había 68 envoltorios de cocaína, casi 700 gramos de marihuana y un arma a centímetros del menor.

Las imágenes fueron tan contundentes que la fiscalía especializada en delitos de narcotráfico ordenó un operativo de urgencia.

Durante la grabación, el imputado se dirigió a quien sería su madre —y abuela del niño— con frases cargadas de violencia. “Esto es mafia. Vos nos abandonaste”, se lo escucha decir mientras enfoca la pistola colocada sobre la cama. En otro tramo agrega: “Ella está allá, la pistolita. Esto es mafia, la auténtica”.

El entorno registrado exhibía claramente un contexto de narcotráfico y armas de fuego, en el que los propios hijos del acusado quedaban expuestos.

El operativo en Parque Barón

Con esas pruebas, el fiscal Esteban Berriel, de la UFI N°14 de Lomas de Zamora, tomó el caso y ordenó el allanamiento. La DDI local irrumpió en la vivienda del acusado, donde confirmaron lo que el video ya anticipaba: era un punto de acopio y venta de droga.

Allí secuestraron:

  • 68 envoltorios de cocaína.
  • 700 gramos de marihuana.
  • Un revólver calibre .32 y una pistola calibre .22.
  • Tres armas de utilería.
  • 26 cartuchos de bala.
  • Dos chalecos antibala.
  • Patentes adulteradas y un cinturón de correaje.
  • Un celular.
  • Un Volkswagen Gol con pedido de secuestro por robo.
La situación del menor y su hermano

El caso tomó un giro aún más delicado por la exposición del niño en el video. Ante la evidencia de consumo de marihuana frente a drogas y armas, la Justicia ordenó que tanto él como su hermano quedaran bajo la protección de organismos especializados en infancia.

La medida busca resguardar su seguridad y evitar que continúen en un contexto de violencia, delito y narcotráfico.

La situación judicial del imputado

El detenido quedó imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de armas de fuego. Permanece bajo custodia a disposición del fiscal Berriel.

En el barrio de Parque Barón, los vecinos aseguraron que el hombre era conocido por el narcomenudeo, temido por varios y vinculado a episodios de violencia y amenazas.

La causa continúa en etapa de instrucción, con intervención de la fiscalía especializada y la DDI de Lomas de Zamora. Los menores permanecen bajo custodia estatal, mientras el acusado aguarda su próxima citación judicial desde la celda donde está alojado desde el día del operativo.

