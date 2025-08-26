Impactante video: un hombre filmó a su hijo fumando marihuana en una habitación con drogas y armas

El entorno registrado exhibía claramente un contexto de narcotráfico y armas de fuego, en el que los propios hijos del acusado quedaban expuestos.

El operativo en Parque Barón

Con esas pruebas, el fiscal Esteban Berriel, de la UFI N°14 de Lomas de Zamora, tomó el caso y ordenó el allanamiento. La DDI local irrumpió en la vivienda del acusado, donde confirmaron lo que el video ya anticipaba: era un punto de acopio y venta de droga.

Allí secuestraron:

68 envoltorios de cocaína.

700 gramos de marihuana.

Un revólver calibre .32 y una pistola calibre .22.

Tres armas de utilería.

26 cartuchos de bala.

Dos chalecos antibala.

Patentes adulteradas y un cinturón de correaje.

Un celular.

Un Volkswagen Gol con pedido de secuestro por robo.

2GY7WJDDVNETHB6N3CX7MTHSZY El hombre fue detenido en su casa de Parque Barón donde encontraron cocaína marihuana armas de fuego y un auto robado.

La situación del menor y su hermano

El caso tomó un giro aún más delicado por la exposición del niño en el video. Ante la evidencia de consumo de marihuana frente a drogas y armas, la Justicia ordenó que tanto él como su hermano quedaran bajo la protección de organismos especializados en infancia.

La medida busca resguardar su seguridad y evitar que continúen en un contexto de violencia, delito y narcotráfico.

La situación judicial del imputado

El detenido quedó imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de armas de fuego. Permanece bajo custodia a disposición del fiscal Berriel.

SQ5VIYCKVFHJ7DQPI7Y4DUKN3I La causa quedó a cargo del fiscal Esteban Berriel al frente de la fiscalía especializada en estupefacientes de Lomas de Zamora.

En el barrio de Parque Barón, los vecinos aseguraron que el hombre era conocido por el narcomenudeo, temido por varios y vinculado a episodios de violencia y amenazas.

La causa continúa en etapa de instrucción, con intervención de la fiscalía especializada y la DDI de Lomas de Zamora. Los menores permanecen bajo custodia estatal, mientras el acusado aguarda su próxima citación judicial desde la celda donde está alojado desde el día del operativo.