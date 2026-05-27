Scaloni a corazón abierto: la verdad detrás de su crisis, las lágrimas al hablar de los hinchas y la advertencia antes del Mundial

"Yo no venía atravesando buenos momentos, sobre todo a nivel personal, familiar y de muchas cosas. Terapia hice, hice un tiempo, después la volví a dejar, pero yo sabía dónde estaba la cuestión, la cuestión estaba, estaba sobrepasado, tenía que bajar un cambio", detalló.

El técnico ejemplificó el desborde con situaciones cotidianas en su propio hogar: "En mi casa yo iba y yo atendía a todo el mundo que venía a pedirme un autógrafo, una foto y había cola y claro y al final no es de malo, pero es que a veces no, no podés, no tenés incluso un margen de tiempo para descansar vos, para estar con tu familia", admitió al señalar que las muestras de cariño posteriores le dieron la fuerza necesaria para resetearse y continuar en el cargo.

Qué dijo Lionel Scaloni sobre las lesiones de Messi, Cuti Romero y los laterales

A solo 20 días del debut mundialista, la principal preocupación del hincha argentino pasa por la exigente enfermería que afronta el plantel. Al respecto, el director técnico llevó tranquilidad sobre el estado del defensor central y el capitán tras sus respectivas alarmas físicas.

Cristian "Cuti" Romero: "Cuti nos deja tranquilos porque ya lleva un proceso, fue de los primeros lesionados. Entonces ya está en la parte final y está incluso pudiendo entrenar con los compañeros a partir del lunes. Eso nos genera bastante tranquilidad" , manifestó, al agregar que el cordobés llegará fresco a la competencia.

Lionel Messi: Tras el susto en el partido de Inter Miami, Scaloni bajó el dramatismo: "Por lo que sabemos lo de Leo no era tanto como se temía, entonces en principio el lunes veremos si empieza a entrenar con el grupo y ahí tendremos un panorama un poco más claro" . Asimismo, confesó que no suele invadir el espacio de la Pulga: "Yo hablo solamente cuando hay algo realmente inquietante, importante que valga la pena, si no hablan los chicos del cuerpo técnico" .

Los laterales derechos (Molina y Montiel): Scaloni reconoció los recaudos tomados con las convocatorias de Agustín Giay y Nicolás Capaldo ante las dolencias de los habituales titulares: "Van a venir con nosotros por lo que pueda suceder tanto con Gonzalo como con Nahuel, y esto es simple, si no dan las garantías de poder estar bien, tenemos de dónde tirar" .

Santiago Beltrán: El DT elogió la inclusión del arquero juvenil de River, quien se metió en la consideración tras la baja de Franco Armani: "Martín (Tocalli) lo trajo porque le veíamos condiciones y ahora con esto de la lesión de Franco Armani ha tenido oportunidad de jugar, lo ha hecho muy bien y nosotros lo vemos como un gran presente y todavía con un futuro enorme".

Cuándo confirmará la Selección Argentina la lista definitiva de 26 jugadores

A diferencia de otros seleccionados que ya oficializaron sus plantillas, el cuerpo técnico campeón del mundo estirará los plazos reglamentarios al máximo junto a los médicos para evitar tener que desafectar futbolistas a último momento por problemas físicos.

"Nos tomamos el tiempo hasta que podamos, límite para sobre todo con el cuerpo médico que nos vaya diciendo cómo son las sensaciones de los chicos y que una vez cerrada podamos decir, mirá, son estos. Intentaremos evitar eso (lo de Qatar 2022). Por eso, el hecho de tomarnos ese tiempo pero estamos cerca", explicó.

Con respecto a los amistosos preparatorios ante Honduras e Islandia, Scaloni anticipó su plan: "Lo que vamos a hacer es no arriesgar a ninguno. En principio haríamos un mix en los dos partidos para que todos lleguen con un mínimo de rodaje, pero sin arriesgar a nadie".

Cómo evalúa Scaloni el presente de Leandro Paredes en Boca

Al ser consultado sobre si el regreso al fútbol argentino significaba una ventaja o desventaja competitiva respecto al roce europeo, el entrenador se mostró sumamente conforme con la actualidad del mediocampista central y su continuidad en el Xeneize.

"Lo importante en el caso de él y de muchos, es que juegue, continuidad. Lo que necesitan es jugar todos los domingos, al final eso es lo más importante, él lo está haciendo, lo está haciendo bien en un equipo como Boca, y le ha generado, le ha abierto una nueva ilusión", remarcó el DT, valorando positivamente el ritmo y la competitividad que le otorga el certamen local.

Qué piensa Scaloni sobre el sorteo del Mundial y los rumores del Real Madrid

Por último, el entrenador minimizó las estadísticas históricas de los bicampeonatos y se plantó de forma pragmática frente al grupo que compartirá con Argelia, Austria y Jordania, desestimando de igual manera las versiones de la prensa española que lo vinculan al Real Madrid en caso de quedar libre.

"El sorteo fue el que tocó lógicamente, y ahí difiero que los rivales de grupos sean fáciles, ya vimos lo que nos pasó en el Mundial anterior y te aseguro que Austria tiene un entrenador que los hace jugar la verdad que muy valientes, presionan mucho. Argelia tiene jugadores de buen pie, es un grupo complicado, hay que pasarlo", analizó.

Sobre los rumores de su futuro y la chance de dirigir un club europeo de primera línea, concluyó: "A mí realmente nadie me contactó. Yo estoy abocado a esto, lógicamente en un futuro si decido no seguir o decidimos no seguir en la Selección, saber qué hago. Estar en una Selección a mí me ha permitido estar con mi familia, tanto de España como mi familia acá, mis viejos en Argentina, eso para mí ha sido impagable. Hoy no tengo ningún plan".

El emotivo mensaje de Lionel Scaloni para los argentinos

En el cierre de la entrevista, el entrenador de la Selección dejó de lado el plano estrictamente táctico y se conmovió profundamente al enviarle un mensaje directo a los trabajadores argentinos que se aferran a las alegrías del equipo. Con la voz visiblemente tocada por la emoción, Scaloni dejó en claro cuáles son las verdaderas prioridades del grupo.

"Lo importante es que ellos sepan que los jugadores, el cuerpo técnico, toda la gente que estamos acá somos uno más de ellos. Acá, más allá de que yo sea el entrenador, soy un hincha más, puesto ahí, queriendo que mis jugadores den el máximo por toda esa gente que vos acabás de describir. Gente que labura el día a día para poder llegar a fin de mes y que se para en el medio del camino para ver un partido de la Selección y, a lo mejor, le podemos alegrar el día. Eso lo tenemos en cuenta. Hasta te diría que es lo que más tenemos en cuenta, porque estos chicos no vienen a jugar al fútbol por plata o por ganar el título. Vienen por todos ellos. Y no puedo seguir mucho más porque es lo que todos deseamos. Así que nada, saludos a todos, les agradezco que me hayan llamado y ojalá que, cuando termine, sea todo positivo y si no es así que sepan que dimos todo, eso es lo más importante", concluyó el técnico antes de dar por cerrada la charla en medio de un clima de profunda sensibilidad.