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Récord argentino en el Mundial 2026: la FIFA confirmó a los tres árbitros que dirán presente

La FIFA confirmó quiénes son los tres árbitros argentinos que fueron designados para impartir justicia en el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Récord argentino en el Mundial 2026: la FIFA confirmó a los tres árbitros que dirán presente

La FIFA oficializó la nómina de árbitros para el Mundial 2026 y confirmó una noticia histórica para el fútbol argentino: Facundo Tello, Darío Herrera y Yael Falcón Pérez serán los tres jueces principales que representarán al país en la máxima cita que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Norteamérica.

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Agencia NA (@AFA)
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La designación no solo destaca por los nombres propios, sino también por su dimensión: Argentina alcanzó un récord al contar con tres árbitros principales en una misma Copa del Mundo, igualando a Brasil como las federaciones con mayor representación en este rubro.

El equipo arbitral argentino se completa con los asistentes Juan Pablo Belatti, Maximiliano Del Yesso, Cristian Navarro, Gabriel Chade y Facundo Rodríguez, mientras que Hernán Mastrángelo estará a cargo del VAR, consolidando una delegación amplia y con experiencia en distintos niveles.

Quiénes son los árbitros argentinos elegidos para el Mundial 2026

El caso más experimentado es el de Facundo Tello, quien ya participó en el Mundial de Qatar 2022, donde dirigió tres partidos, incluidos encuentros de fase de grupos y el cruce entre Marruecos y Portugal por los cuartos de final. Además, llega con recorrido en definiciones importantes, como la final de la Copa Libertadores 2024 y la de la Copa Sudamericana 2023.

Por su parte, Yael Falcón Pérez tendrá su debut mundialista, aunque con un respaldo internacional reciente: dirigió en el Mundial de Clubes 2025 y en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde participó tanto en fase de grupos como en cuartos de final. También cuenta con experiencia en el Mundial Sub-20, lo que lo posiciona como uno de los árbitros jóvenes con mayor proyección.

En tanto, Darío Herrera también afrontará su primera Copa del Mundo, luego de sumar recorrido en competencias de selecciones como la Copa América 2024, el Mundial Sub-20 2025 y partidos de Eliminatorias. A nivel clubes, dirigió encuentros de alto perfil, incluida la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo.

La confirmación de la FIFA fue celebrada por la AFA, que destacó el logro como “un récord histórico para el arbitraje nacional”. La presencia de tres jueces principales en el Mundial no solo refleja el crecimiento del referato argentino, sino también su consolidación en la élite del fútbol internacional.

Con experiencia, proyección y reconocimiento, el arbitraje argentino tendrá un rol protagónico en el Mundial 2026, en una edición que ya promete ser histórica dentro y fuera de la cancha.

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