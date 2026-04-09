Récord argentino en el Mundial 2026: la FIFA confirmó a los tres árbitros que dirán presente

Por su parte, Yael Falcón Pérez tendrá su debut mundialista, aunque con un respaldo internacional reciente: dirigió en el Mundial de Clubes 2025 y en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde participó tanto en fase de grupos como en cuartos de final. También cuenta con experiencia en el Mundial Sub-20, lo que lo posiciona como uno de los árbitros jóvenes con mayor proyección.

En tanto, Darío Herrera también afrontará su primera Copa del Mundo, luego de sumar recorrido en competencias de selecciones como la Copa América 2024, el Mundial Sub-20 2025 y partidos de Eliminatorias. A nivel clubes, dirigió encuentros de alto perfil, incluida la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo.

La confirmación de la FIFA fue celebrada por la AFA, que destacó el logro como “un récord histórico para el arbitraje nacional”. La presencia de tres jueces principales en el Mundial no solo refleja el crecimiento del referato argentino, sino también su consolidación en la élite del fútbol internacional.

Con experiencia, proyección y reconocimiento, el arbitraje argentino tendrá un rol protagónico en el Mundial 2026, en una edición que ya promete ser histórica dentro y fuera de la cancha.