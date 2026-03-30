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El inesperado gesto de Paredes con sus compañeros de Boca en plena fecha FIFA que no pasó desapercibido

El mediocampista de la Selección Argentina aprovechó su día libre y tuvo un llamativo gesto con sus compañeros de Boca, en la previa de un mes clave entre el torneo local y la Copa Libertadores.

El inesperado gesto de Paredes con sus compañeros de Boca en plena fecha FIFA que no pasó desapercibido

El paso de Leandro Paredes por la Selección Argentina tuvo un paréntesis especial. En medio de la fecha FIFA, el mediocampista aprovechó el día libre otorgado por Lionel Scaloni y se acercó al predio de Boca en Ezeiza para compartir un momento con sus compañeros.

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La visita no pasó desapercibida: el campeón del mundo reafirmó su rol de líder dentro y fuera de la cancha, en un momento clave para el Xeneize, que se prepara para un calendario exigente tanto a nivel local como internacional.

Por qué Paredes visitó el predio de Boca en plena fecha FIFA

El gesto se dio en un contexto puntual. Con un día libre en la concentración de la Selección, Paredes decidió acercarse al entrenamiento del plantel dirigido por Claudio Úbeda, que trabaja pensando en el partido frente a Talleres.

Más allá de lo simbólico, la visita refleja su vínculo con el club y su peso dentro del grupo. No solo se trata de un referente en la cancha, sino también de una figura de referencia en el vestuario, algo que quedó evidenciado con su presencia.

Cómo sigue su agenda con la Selección Argentina

Tras el encuentro en Ezeiza, Paredes regresó a la concentración de la Albiceleste, que continuará su actividad con un amistoso frente a Zambia en La Bombonera.

Se espera que el mediocampista tenga minutos en ese compromiso, al igual que otros futbolistas que no sumaron participación en el triunfo frente a Mauritania. Cabe recordar que ya había sido titular en el amistoso ante la Sub 20.

Qué impacto puede tener su situación en Boca

El regreso de Paredes al club no está exento de condicionantes. Su disponibilidad genera cierta preocupación en el cuerpo técnico, ya que sería liberado recién el 31 de marzo por la noche, lo que lo dejaría con poco margen para sumarse al grupo antes del viaje a Córdoba.

Además, el mediocampista arrastra una situación disciplinaria que puede influir en los próximos partidos. Tiene cuatro tarjetas amarillas, por lo que una nueva amonestación ante Talleres lo dejaría afuera del duelo frente a Independiente.

Sin embargo, el escenario más delicado aparece en el horizonte inmediato: si recibe una amarilla ante el Rojo, se perdería el Superclásico frente a River Plate.

En qué partido sí estará presente con seguridad

Más allá de esas variables, hay un compromiso en el que su presencia está confirmada. Paredes estará en el debut de Boca en la Copa Libertadores, que será el 7 de abril en Santiago frente a Universidad de Chile, en el Claro Arena.

En un abril cargado de desafíos, su figura aparece como central para un equipo que afrontará partidos determinantes en distintas competencias.

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