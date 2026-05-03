El mensaje de Alpine para Colapinto por su puesto logrado en el GP de Miami de la Fórmula 1

Franco Colapinto completó un fin de semana memorable en el Gran Premio de Miami al finalizar en la octava posición y sumar puntos importantes para BWT Alpine F1 Team.
El piloto argentino terminó séptimo en el Gran Premio de Miami, igualó su mejor resultado en la Fórmula 1 y le dio puntos valiosos a Alpine.
El mensaje de Alpine para Colapinto por el octavo puesto logrado en el GP de Miami de la Fórmula 1
Franco Colapinto completó un fin de semana memorable en el Gran Premio de Miami al finalizar en la octava posición y sumar puntos importantes para BWT Alpine F1 Team.
El argentino mostró un rendimiento sólido durante todo el fin de semana y logró cerrar una actuación que ratifica su crecimiento en la máxima categoría.
La escudería francesa no tardó en destacar la performance de Colapinto en sus redes sociales. "P8, Vamos Fran", publicó Alpine tras la carrera, celebrando los cuatro puntos conseguidos por el piloto argentino en el circuito callejero de Miami.
Más tarde, el equipo agregó otro mensaje: "Un día de suerte dispar, pero traemos cuatro puntos más a Enstone".
Con este octavo puesto, Colapinto alcanzó nuevamente su mejor ubicación histórica en la categoría.
Su antecedente había sido el Gran Premio de Azerbaiyán 2024, cuando también terminó octavo, en aquella oportunidad con Williams Racing.
La carrera tuvo un sabor agridulce para Alpine, ya que Pierre Gasly abandonó en la sexta vuelta tras sufrir un accidente.
De esta manera, Colapinto fue el único representante del equipo en completar la competencia y aportar puntos al campeonato.