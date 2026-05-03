El mensaje de Alpine para Colapinto por su puesto logrado en el GP de Miami de la Fórmula 1

Más tarde, el equipo agregó otro mensaje: "Un día de suerte dispar, pero traemos cuatro puntos más a Enstone".

alpine

Igualó su mejor resultado en la Fórmula 1

Con este octavo puesto, Colapinto alcanzó nuevamente su mejor ubicación histórica en la categoría.

Su antecedente había sido el Gran Premio de Azerbaiyán 2024, cuando también terminó octavo, en aquella oportunidad con Williams Racing.

El único Alpine en la bandera a cuadros

La carrera tuvo un sabor agridulce para Alpine, ya que Pierre Gasly abandonó en la sexta vuelta tras sufrir un accidente.

De esta manera, Colapinto fue el único representante del equipo en completar la competencia y aportar puntos al campeonato.