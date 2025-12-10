Jack Doohan sufrió un grave accidente en su debut en la Súper Fórmula de Japón y tuvo que abandonar el circuito en ambulancia

La versión japonesa de Motorsport explicó que el error se produjo cuando “Doohan se pasó del piano exterior en Degner, lo que provocó un trompo y estrelló la parte trasera de su coche contra la barrera de espuma”. A raíz de ese choque, finalizó el día 21° con un tiempo de 1:39.683, registro que ya no pudo mejorar.

El periodista Jamie Klein, que difundió imágenes del incidente, agregó que el piloto no habló con los medios por “razones personales”, aunque deslizó que su ausencia podría estar vinculada a “obligaciones contractuales existentes con Alpine hasta fin de año”.

En qué situación contractual está Jack Doohan tras su salida de Alpine

Si bien la información oficial aún no fue confirmada por las escuderías, el medio japonés F1Gate indicó que el piloto habría terminado “definitivamente” su vínculo con Alpine y firmado con Toyota para iniciar una nueva etapa en el automovilismo japonés. Según ese portal, la marca lo apoyaría para su desembarco en la Súper Fórmula en 2026, integrándolo al ecosistema de desarrollo de monoplazas del fabricante.

También se menciona el estrecho lazo técnico entre Toyota y el equipo Haas de Fórmula 1, lo que podría abrirle la puerta a un rol dentro de la estructura estadounidense en el futuro. Auto Sport Web, por su parte, afirmó que su objetivo final sigue siendo regresar a la Máxima, y que su primer paso sería intentar acceder a un puesto en Haas en 2026, como piloto de pruebas o de simulador.

Cómo fue la temporada 2025 de Jack Doohan antes de su llegada a Japón

El año del australiano en Fórmula 1 no dejó resultados destacados. Doohan acumuló múltiples incidentes y descalificaciones, y no logró puntuar en ninguna carrera. Terminó 19° en Australia tras un toque en la primera vuelta; fue 13° en China luego de varias sanciones; quedó 15° en Japón, 14° en Bahréin por otra descalificación, 17° en Arabia Saudita y 20° en Miami después de un nuevo incidente temprano. Su labor en las sprint tampoco mejoró el panorama: sumó un 20° lugar en la segunda ronda y un 16° en la sexta.

Ese rendimiento irregular, sumado a la llegada de Colapinto a Alpine, lo llevó a replantear su camino y buscar una oportunidad de relanzar su carrera fuera de la Fórmula 1.

Qué pasó en la primera jornada de pruebas de la Súper Fórmula y quién fue la figura del día

El test en Suzuka reunió a 33 pilotos durante dos sesiones que totalizaron casi cinco horas de actividad. El gran protagonista fue Ayumu Iwasa, vigente campeón de la categoría, quien protagonizó una llegada cinematográfica: descendió de un helicóptero apenas media hora antes del inicio de la tanda.

Iwasa venía de quedar quinto en las pruebas de postemporada de Fórmula 1 con un Red Bull en Abu Dhabi. Tras una reunión, viajó de urgencia a Japón y, pese al cansancio, completó una hora y media de actividad en pista. “No estoy al 100%, pero fue mejor de lo que esperaba”, declaró al medio Chunichi.

Cómo les fue a los pilotos argentinos en la Súper Fórmula 2025

El certamen tuvo al cordobés Sacha Fenestraz entre sus nombres destacados. Con Vantelin Team Tom’s, concluyó el año en el 8° puesto del Campeonato de Pilotos con 50 puntos. Logró podios y una victoria, algo significativo para su equipo. En redes sociales, resumió su temporada: “Fue un finde que empezó complicado, con problemas mecánicos, pero conseguimos puntos. No fue un año fácil… pero trabajamos duro”.

La accidentada llegada de Jack Doohan a la Súper Fórmula abre un nuevo capítulo en su carrera: más competitivo, más exigente y sin margen para el error. Aunque el inicio no fue ideal, estos días en Japón serán clave para definir cómo continuará su futuro en el automovilismo internacional.